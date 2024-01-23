Нардепы смогут совмещать работу с военной службой во время особого периода — законопроект

Верховной Раде Украины предлагают обеспечить возможность для парламентариев совмещать депутатскую деятельность со службой в Силах обороны во время войны.

Соответствующий законопроект №10416 О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения возможности совмещать в условиях военного положения депутатскую деятельность со службой в подразделениях Сил обороны, участвующих в мероприятиях по отбиванию вооруженной агрессии против Украины народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной Раде.

Будут ли депутаты воевать

Согласно проекту документа, в закон О статусе народного депутата Украины предлагают внести норму, согласно которой нардепов в особый период могут принять на службу по контракту в военные подразделения, которые участвуют в действиях по вооруженному отпору агрессии на срок, не превышающий период действия особого периода.

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В законопроекте говорится, что в случае совмещения депутатской деятельности и службы в военном подразделении депутатам будет выплачиваться денежное обеспечение за средства государственного бюджета.

Народным депутатам планируют предусмотреть доплаты за выполнение боевых и других задач.

В карте законопроекта указано, что для реализации необходимо внести изменения в законы О Регламенте Верховной Рады Украины, О мобилизационной подготовке и мобилизации, О воинской обязанности и военной службе.

Источник : Верховная Рада

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