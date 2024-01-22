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Анна Голишевская, редактор ленты

єВідновлення: как подать заявление на получение помощи через ЦПАУ или нотариусов

єВідновлення: как подать заявление на получение помощи через ЦПАУ или нотариусов
Фото: Unsplash

В Украине продолжает действовать программа єВідновлення. В ее рамках украинцы могут получить помощь по ремонту поврежденного жилья. Как подать заявление на получение помощи єВідновлення – читайте в материале.

єВідновлення: как подать заявление и что для этого нужно

Заявление на получение помощи по госпрограмме можно подавать не только через приложение Дія, но и через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Кроме этого, заявление теперь подают и через нотариусов. Об этом пишет пресс-служба Минреинтеграции.

єВідновлення: как происходит подача заявления

Для того чтобы подать заявление на помощь єВідновлення, нужно воспользоваться инструкцией:

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  1. Обратитесь в ЦПАУ или к нотариусу.
  2. Возьмите с собой идентификационный код и паспорт. Для регистрации нужно будет указать свою электронную почту.
  3. Если у вас есть льготная категория – предоставьте документ, подтверждающий это.
  4. Если заявление предоставляет уполномоченное лицо, нужно предъявить доверенность на выполнение соглашения.

Для подачи заявления право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

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