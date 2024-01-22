Со скольких лет можно выехать за границу в 2024 году и что для этого нужно

В украинцев часто возникает вопрос о том, со скольких лет можно уехать за границу в 2024 году. О выезде ребенка за границу рассказали в Министерстве юстиции Украины. Детальнее – читайте в материале.

Со скольких лет можно уехать за границу: все, что известно

По данным Минюста, в некоторые страны, такие как Турцию и Грузию, граждане Украины, в том числе дети, достигшие 14 лет, могут путешествовать, используя паспорт гражданина Украины, содержащего бесконтактный электронный носитель (ID-карта).

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. То есть после достижения соответствующего возраста, разрешение второго родителя, чтобы выехать с ребенком за границу, не нужно.

Основная проблема возникает, когда ребенок не достиг 16 лет и имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом.

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Нужно ли нотариальное согласие для пересечения границы несовершеннолетнему

Известно, что выезд из Украины граждан, не достигших 16 лет, осуществляется в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных по нотариально удостоверенному согласию одного из родителей, по нотариально удостоверенному согласию второго родителя или без такового.

Поэтому, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска через границу, по его нотариально удостоверенному согласию с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве, ребенок до 16 лет может путешествовать с другим родителем или уполномоченным лицом.

Какие документы нужны для выезда за границу несовершеннолетнему: список

Для оформления нотариального согласия следует предоставить нотариусу следующие документы:

оригиналы паспортов;

регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков;

свидетельство о рождении ребенка.

Нотариальное согласие – это предохранитель незаконного вывоза ребенка за пределы Украины. Документ оформляется в виде заявления, на котором подлинность подписи родителей удостоверяется нотариально.

В случае пребывания одного из родителей за пределами Украины, для оформления такого согласия он (или оно) должен обратиться в дипломатическое представительство или консульство, нотариусу соответствующего государства пребывания.

В то же время согласие второго родителя на выезд ребенка соответствующего возраста не требуется в случае предъявления одного из таких документов или их нотариально заверенных копий:

свидетельства о смерти одного из родителей;

решение суда о лишении родительских прав второго родителя;

если одного из родителей признали без вести пропавшим или недееспособным;

когда есть решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго родителя;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований невнесения сведений об отце (при выезде ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);

справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, выданную органом государственной исполнительной службы или частным нотариусом.

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