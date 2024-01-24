За бизнесмена Мазепу внесли залог, он вышел из-под стражи — СМИ

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи после внесения залога в размере 21 млн грн.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева 23 января после рассмотрения заявления адвокатов подозреваемого.

Ранее суд снизил сумму залога с почти 350 млн грн до 21 млн.

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Защитники представили суду десять писем от потенциальных поручителей Мазепы, среди которых оказался и нардеп Андрей Герус.

— Что касается риска уклонения от органа досудебного расследования и суда. Мазепа в течение уголовного производства около 80 раз уезжал за границу и возвращался. Поэтому никакого риска выезда и укрывательства нет, — пояснил позицию защиты адвокат Тарас Пошиванюк.

Что известно о деле Мазепы

18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы в пункте пропуска Шегини.

В разных регионах Украины правоохранители задержали еще трех других фигурантов, в частности брата Мазепы.

В ГБР отметили, что преступную организацию, которая противоправно завладела более 7 га земель, где расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, разоблачили в конце ноября 2023 года. Установлено, что в нее входили почти 20 человек.

Источник : Суспільне

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