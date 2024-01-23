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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В США книгу об УПА и ОУН признали лучшим историческим материалом за 2022-2023 годы

воїни УПА
Фото: УНИАН

Американская ассоциация библиотек признала англоязычную книгу Вражеские архивы: советские противоповстанческие операции и украинское националистическое движение (Enemy Archives) одним из лучших исторических материалов, опубликованных в 2022 и 2023 годах.

Это сборник переведенных архивных документов о малоизвестных страницах украинско-российских отношений, который издало в Канаде университетское издательство McGill-Queen’s University Press.

Авторами работы являются украинский историк и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович и исследователь истории Второй мировой войны и украинского освободительного движения и канадский историк Любомир Луцюк. Перевела книгу журналистка, редактор и исследовательница Марта Дарья Олейник.

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Как говорится на сайте Американской ассоциации библиотек, эта книга рекомендована для научных библиотек.

— Поскольку большинство писем переведено на английский язык впервые, это издание является ценным источником для исследователей, изучающих историю отношений между СССР и Украиной, — говорится на сайте.

Соглава Комитета по лучшим историческим материалам, библиотекарь отдела истории США и афроамериканских исследований Принстонского университета Стивен А. Ноултон в письме к авторам книги отметил, что книга выбрана как “один из лучших исторических материалов, опубликованных в 2022 и 2023 годах”. Об этом сообщил один из соавторов книги Луцюк на странице в Facebook.

— Это самая большая коллекция, которая дает возможность понять историю повстанческого движения 1940-50-х годов. Когда я работал в США в Гарварде, то увидел, как мало первичных источников по истории УПА, ОУН, доступных для западных ученых, как мало они используются. Это важнейшие документы структур подполья, а с другой стороны — главные документы советской карательной системы о борьбе с повстанческим движением, — пояснил соавтор книги Вятрович.

Профессор и куратор отдела редких книг в Университете Южного Миссисипи Дженнифер Бреннок отметила, что эта книга “содержит бесценную информацию об украинском националистическом движении от Второй мировой войны до 1955 года”.

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Она отметила, что среди тем, которые в ней освещены, есть советское утверждение о том, что украинское подполье якобы пропагандирует фашизм и сотрудничает с нацистами.

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— Во вступлении в начале тома представлена информация об архивах спецслужб СССР и развитии украинского националистического движения. Сноски содержатся по всей книге, чтобы обеспечить контекст для документов. Этот ресурс рекомендован для научных библиотек, — описывает Бреннок.

Новость прокомментировала также Оксана Забужко, отметив, что “теперь это издание войдет в обязательный для специалистов канон”.

— До сих пор эти документы были недоступны международным исследователям, и Кремлю, по сути, было так же легко продавать Западу небылицы об ОУН, УПА и “украинских нацистах”, как и при Сталине или Хрущеве. А теперь, с публикацией и признанием Enemy Archives, Кремль потерпел серьезное информационное поражение, — написала писательница.

В книге собран 161 документ из архива СБУ: документы УПА и ОУН, конфискованные советскими спецслужбами, и документы самого НКВД-КГБ, где говорится о борьбе с украинскими повстанцами. Фотографии в книге тоже взяты из архивов СБУ и Центра исследований освободительного движения. Часть из них уже доступна онлайн на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Издательство: Продажа доступна на сайте издательства McGill-Queen’s University Press и на Amazon.

Центр исследований освободительного движения — независимая научная общественная организация, изучающая различные аспекты украинского освободительного движения в XX веке, политику национальной памяти и преодоление последствий тоталитарного прошлого в странах бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы.

Історія України, Книги
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