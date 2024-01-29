Сколько пенсионеров в Украине – статистика на начало 2024 года

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год количество пенсионеров сократилось на 1,6% или на 171 тыс. человек. О том, сколько пенсионеров в Украине в 2024 году и размер пенсионных выплат – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько пенсионеров в Украине – статистика за годы независимости

На 1 января 2024 года число пенсионеров в Украине составило 10,516 млн человек, тогда как в начале прошлого года было зарегистрировано 10,687 млн.

По статистике ПФУ, в 1991 году в Украине было 13,1 млн пенсионеров, а за следующие два года их количество увеличилось до 14,2 млн. С 1994 года наблюдается постепенное уменьшение количества пенсионеров в среднем на 2% в год:

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1994-2000 гг. – 14,5 млн;

2001-2004 гг. – 14,4 млн;

2005 г. – 14,1 млн;

2006 г. – 14 млн;

2007 г. – 13,9 млн;

2008 г. – 13,8 млн;

2009-2011 гг. – 13,7 млн;

2012 г. – 13,8 млн;

2013 г. – 13,6 млн;

2014 г. – 12,1 млн;

2016 г. – 12,3 млн;

2017 г. – 11,9 млн;

2018 г. – 11,7 млн;

2019 г. – 10,9 млн;

2020 г. – 10,8 млн;

2021 – 10,9 млн.

Больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 887 тыс., затем идут Киев (752 тыс.) и Харьковская область (723 тыс.).

Средний размер пенсий по областям в 2024 году

Средний размер пенсии составляет 5 385 грн. Сейчас 51% пенсионеров получают менее 4 тыс. грн, тогда как прожиточный минимум составляет 2 920 грн.

Размеры пенсий в Украине распределяются следующим образом:

свыше 10 тыс. грн – 1 151 008 человек (10,9%);

5-10 тыс. грн – 2 439 503 человек (23,2%);

4-5 тыс. грн – 1 567 785 человек (14,9%);

3-4 тыс. грн – 2 234 970 человек (21,3%);

2-3 тыс. грн – 3 058 670 человек (29,1%);

меньше 2 тыс. грн – 64 601 человек (0,6%).

Доля пенсионеров, получающих пенсию меньше 3 тыс. грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год.

Уменьшилось и количество тех, чьи пенсии составляют от 3 тыс. до 4 тыс. грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4 тыс. грн, наоборот, выросло.

Размер средней пенсии по Украине на начало 2024 года составляет 5 385,25 грн. За год она выросла на 16,5%. Самая высокая средняя пенсия — в Киеве (7 248 грн), а самая низкая — в Тернопольской области (4 070 грн).

За 2023 год больше всего средняя пенсия выросла в Ровенской области. Там показатель увеличился в полтора раза, что на 26% больше, чем в среднем по стране. В общей сложности в восьми регионах средняя пенсия превышает этот показатель по стране.

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