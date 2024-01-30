Что такое строительный паспорт застройки земельного участка и как его оформить в Украине 2024

Строительный паспорт оформляется на участки, которые находятся в городах, селах, садовых обществах и дачных кооперативах.

Как оформить строительный паспорт застройки земельного участка, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое строительный паспорт застройки земельного участка

Строительный паспорт застройки земельного участка (строительный паспорт) — это документ, определяющий требования к размещению и строительству индивидуального жилого, садового или дачного дома не выше двух этажей площадью до 500 квадратных метров (без мансардного), гаражей, хозяйственных построек (бани, мастерские, котельные, летние кухни и т. д.), сооружений (ограждения, колодца, септика, замощения), элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

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Действующее законодательство не требует обязательной разработки проекта строительства для домов, на которые может быть выдан строительный паспорт. Хотя наличие отдельного проекта строительства — желательно. Строительный паспорт является одним из оснований для начала законного строительства.

Строительный паспорт состоит из следующих материалов:

необходимый пакет документов;

схема застройки земельного участка;

памятка заказчику строительства.

Один из важнейших элементов строительного паспорта — схема застройки земельного участка. На ней указываются все здания и сооружения, которые планируются разместить на земельном участке.

На схеме застройки также указываются расстояния от запланированных зданий и сооружений до границ земельного участка, красные линии, линии регулирования застройки, а также расстояния до объектов на соседних земельных участках.

Перед оформлением документа важно иметь все необходимые объекты, потому что строительство объектов, которых нет в строительном паспорте, будет считаться самовольным.

Как получить строительный паспорт 2024: куда обращаться и какие документы понадобятся

Для получения строительного паспорта застройки земельного участка необходимо обратиться в уполномоченные органы градостроительства и архитектуры и предоставить необходимый пакет документов.

Оформить его можно офлайн, обратившись в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), или онлайн через Единый государственный портал административных услуг Дія.

Необходимые документы:

заявление на изготовление строительного паспорта;

эскиз застройки;

копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (договор суперфиция);

согласие совладельцев земельного участка (жилого дома) на застройку, заверенное нотариально;

проект строительства (при наличии).

Заявление на изготовление и выдачу строительного паспорта подается согласно приложению 1 к Порядку выдачи строительного паспорта застройки земельного участка по специальной форме.

К эскизу застройки относятся:

место расположения зданий и сооружений на земельном участке;

расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов;

планы этажей, фасады объектов с указанием габаритных размеров;

перечень систем инженерного обеспечения, планируемых к применению (в том числе автономного);

инженерные сети и сооружения.

Основания для отказа:

был предоставлен неполный перечень документов; несоответствие намерений застройки земельного участка требованиям градостроительной документации на местном уровне, государственным строительным нормам, стандартам и правилам, детальным планам территорий.

Сколько стоит строительный паспорт в Украине 2024

Примерный срок изготовления строительного паспорта — 10 рабочих дней с момента подачи заявления и соответствующего пакета документов. Документ выдается уполномоченным органом на бесплатной основе.

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