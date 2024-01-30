Что такое строительный паспорт застройки земельного участка и как его оформить в Украине 2024
Строительный паспорт оформляется на участки, которые находятся в городах, селах, садовых обществах и дачных кооперативах.
Как оформить строительный паспорт застройки земельного участка, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое строительный паспорт застройки земельного участка
Строительный паспорт застройки земельного участка (строительный паспорт) — это документ, определяющий требования к размещению и строительству индивидуального жилого, садового или дачного дома не выше двух этажей площадью до 500 квадратных метров (без мансардного), гаражей, хозяйственных построек (бани, мастерские, котельные, летние кухни и т. д.), сооружений (ограждения, колодца, септика, замощения), элементов благоустройства и озеленения земельного участка.
Действующее законодательство не требует обязательной разработки проекта строительства для домов, на которые может быть выдан строительный паспорт. Хотя наличие отдельного проекта строительства — желательно. Строительный паспорт является одним из оснований для начала законного строительства.
Строительный паспорт состоит из следующих материалов:
- необходимый пакет документов;
- схема застройки земельного участка;
- памятка заказчику строительства.
Один из важнейших элементов строительного паспорта — схема застройки земельного участка. На ней указываются все здания и сооружения, которые планируются разместить на земельном участке.
На схеме застройки также указываются расстояния от запланированных зданий и сооружений до границ земельного участка, красные линии, линии регулирования застройки, а также расстояния до объектов на соседних земельных участках.
Перед оформлением документа важно иметь все необходимые объекты, потому что строительство объектов, которых нет в строительном паспорте, будет считаться самовольным.
Как получить строительный паспорт 2024: куда обращаться и какие документы понадобятся
Для получения строительного паспорта застройки земельного участка необходимо обратиться в уполномоченные органы градостроительства и архитектуры и предоставить необходимый пакет документов.
Оформить его можно офлайн, обратившись в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), или онлайн через Единый государственный портал административных услуг Дія.
Необходимые документы:
- заявление на изготовление строительного паспорта;
- эскиз застройки;
- копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (договор суперфиция);
- согласие совладельцев земельного участка (жилого дома) на застройку, заверенное нотариально;
- проект строительства (при наличии).
Заявление на изготовление и выдачу строительного паспорта подается согласно приложению 1 к Порядку выдачи строительного паспорта застройки земельного участка по специальной форме.
К эскизу застройки относятся:
- место расположения зданий и сооружений на земельном участке;
- расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов;
- планы этажей, фасады объектов с указанием габаритных размеров;
- перечень систем инженерного обеспечения, планируемых к применению (в том числе автономного);
- инженерные сети и сооружения.
Основания для отказа:
- был предоставлен неполный перечень документов;
- несоответствие намерений застройки земельного участка требованиям градостроительной документации на местном уровне, государственным строительным нормам, стандартам и правилам, детальным планам территорий.
Сколько стоит строительный паспорт в Украине 2024
Примерный срок изготовления строительного паспорта — 10 рабочих дней с момента подачи заявления и соответствующего пакета документов. Документ выдается уполномоченным органом на бесплатной основе.