Судебный сбор: что это, кто должен платить и как рассчитать

Те, кто хоть раз обращались в суд, слышали о таком термине как судебный сбор.

Это сбор, взимаемый на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений.

Все о порядке уплаты судебного сбора — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Кто и как платит судебный сбор

Простыми словами, судебный сбор вы вносите как плату за подачу различных заявлений, жалоб или выдачи судами документов.

Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, предприятия, учреждения, организации, другие юридические и физические лица-предприниматели, которые обращаются в суд или в отношении которых принято судебное решение.

В каких случаях взимается судебный сбор:

за подачу искового заявления и другого заявления, предусмотренного законодательством;

за подачу апелляционной и кассационной жалоб на судебные решения;

за подачу заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами;

заявления об отмене решения третейского суда;

заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения;

заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины;

за выдачу судами документов;

в случае принятия судебного решения, предусмотренного законом.

Стоит отметить, что закон Украины О судебном сборе предусматривает льготы по уплате этого сбора.

Например, в статье 5 установлен перечень лиц, которые при обращении в суд освобождаются от уплаты сбора.

В каких случаях судебный сбор не взимается

При подаче в суд заявления:

о пересмотре Верховным Судом решения в случае установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом;

об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

о повороте исполнения судебного решения;

о вынесении дополнительного судебного решения;

о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию;

об установлении факта смерти лица

о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;

об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение;

о выдаче ограничительного предписания;

искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;

апелляционной и кассационной жалобы о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц;

ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда в соответствии с международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины и которым не предусмотрена плата во время обращения в суд, подачи апелляционной и кассационной жалоб по таким делам;

об установлении факта смерти лица, которое погибло или пропало без вести в районах проведения военных действий или антитеррористических операций и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

искового заявления по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства;

искового заявления, апелляционной жалобы по делам о запрете политической партии, аннулирования регистрационного свидетельства политической партии;

искового заявления по вопросу нарушенных прав потребителя.

Как оплатить и рассчитать судебный сбор

В статье 4 Закона Украины О судебном сборе четко указываются размеры ставок сбора.

В общем, его сумма зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответственно, судебный сбор взимается в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Итак, для определения размера судебного сбора необходимо руководствоваться тремя категориями:

цена иска;

процентная ставка судебного сбора, определенная законом;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2024 года — 3 028 грн).

Например, если вы подаете иск, содержащий требования имущественного характера, то необходимо учитывать размер судебного сбора, применив соответствующую ставку судебного сбора к цене иска.

Все ставки и проценты можно пересмотреть в статье 4 Закона О судебном сборе.

Воспользовавшись таблицей размеров ставки судебного сбора, вы сможете легко обсчитать сумму, которую необходимо оплатить.

Судебный сбор уплачивается наличными или перечисляется на счет.

Реквизиты для уплаты и формирования квитанции можно найти на сайте Судебная власть Украины.

На сайте нужно найти нужный суд и нажать на него, или же вы можете просто зайти на сайт суда (к которому вы подаете заявление) и выбрать вкладку Гражданам — Судебный сбор.

Далее нужно выбрать ставку судебного сбора, ввести свои данные и выбрать способ оплаты (онлайн или формирование квитанции на оплату в банке).

После оплаты судебного сбора вам нужно сохранить квитанцию, так как она прилагается к исковому заявлению.

Отсрочка судебного сбора

Суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до принятия судебного решения по делу при таких условиях:

размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца — физлица за предыдущий календарный год;

или истцами по делу являются:

военнослужащие;

родители, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

члены малообеспеченной или многодетной семьи;

лицо, которое действует в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

или предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещения вреда здоровью.

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