Как оформить уход за человеком со II группой инвалидности — советы и необходимые документы

Лица с инвалидностью II группы — это люди способные к самообслуживанию, но не способные к труду в обычных производственных условиях.

Основанием для установления II группы инвалидности являются стойкие выраженной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, травмой или врожденным пороком, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности лица, при сохраненной способности к самообслуживанию и не вызывающие потребности в постоянном постороннем надзоре, уходе или помощи.

Однако родные человека, имеющего инвалидность II группы, могут оформить постоянный уход за таким лицом.

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Как оформить уход за человеком со II группой инвалидности, какие документы понадобятся и куда обращаться — читайте в нашем материале.

Постоянный уход за лицом со II группой инвалидности

Адвокат семейного права юридической компании Приходько и партнеры Роман Сулик отмечает, что оформить постоянный уход можно над лицами, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно обеспечивать бытовое самообслуживание.

Такой уход устанавливается для того, чтобы уменьшить воздействие таких обстоятельств, минимизировать их последствия или даже осуществить профилактику, если она возможна.

На постоянный уход имеют право:

те, кто имеет инвалидность с детства, независимо от своего нынешнего возраста;

люди, имеющие инвалидность и группы;

те, кто достиг 80-летнего возраста;

люди, имеющие стойкое психическое заболевание І или II группу инвалидности в связи с ним;

граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью, которые не способны к самообслуживанию.

Адвокат Иван Черкашин говорит, что люди часто путают понятие опеки и ухода за лицом. Однако это совершенно разные понятия.

— Опека может быть установлена только над недееспособным лицом. А главный признак таких людей – лицо не может осознавать свои действия и руководить ими. А постоянный уход устанавливается исключительно над лицами, имеющими физические недостатки или являющимися инвалидами I и II группы, которые не могут себя обслуживать самостоятельно (готовить еду, убирать в квартире и т.д.), — говорит Черкашин.

Соответственно, установление ухода над человеком происходит без признания лица недееспособным.

Как оформить уход за лицом со II группой инвалидности

Чтобы оформить постоянный уход, необходимо обратиться к семейному врачу человека с инвалидностью II группы и попросить предоставить соответствующую справку.

— Есть форма справки, которая выдается специально для органов соцобеспечения. Для оформления ухода в такой справке должна указываться ключевая фраза: Лицо нуждается в постоянном уходе, — добавляет Черкашин.

После получения справки нужно обратиться в органы социальной защиты населения, где и оформить постоянный уход над лицом с инвалидностью II группы.

Процедура установления постоянного ухода оформляется проще опекунства, поскольку нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

Необходимые документы:

Заявление о том, что вы хотите осуществлять постоянный уход за определенным лицом.

Ваш паспорт (требуется как оригинал, так и копия). Также нужен паспорт лица, за которым будет осуществляться уход.

Медицинская справка. Важно, чтобы лицо, которое хочет осуществлять такой уход, само обладало достаточным для этого здоровьем.

Справка о регистрации вашего места жительства.

Документы о праве собственности на имущество или право пользования им.

Справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что в связи с состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Если речь идет о дееспособном лице, которое может осознавать свои действия, однако нуждается в уходе в связи с состоянием здоровья, требуется его обязательное согласие.

Могут ли отказать в постоянном уходе

Да, вам могут отказать в назначении постоянного ухода над лицом со II группой инвалидности, если:

вы подали неправдивые документы;

ненадлежащее состояние жилищных условий лица, которое хочет забрать к себе на жительство того, за кем планирует ухаживать;

отсутствие реальной потребности лица, за которым стремятся установить уход, в таком уходе. Представители социальных служб устанавливают, насколько бытовое обслуживание человека, за которым будут устанавливать уход, действительно зависит от посторонней помощи.

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