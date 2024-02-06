Пневматический пистолет — это неогнестрельное ручное оружие, в котором для выброса пули через ствол задействуется давление сжатого воздуха или другого газа. Часто можно встретить споры, нужно ли оформлять разрешение на пневматический пистолет. С одной стороны — это не огнестрел, а с другой — таким оружием можно нанести достаточно серьезный вред.

Что известно об оформлении разрешения на пневматический пистолет в Украине в 2024 году — читайте на Фактах ICTV.

Нужно ли разрешение на пневматический пистолет в Украине 2024: ответ юриста

На горячей линии бесплатной правовой помощи юристы рассказали Фактам ICTV, что согласно приказу Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622 была утверждена Инструкция о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов.

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Инструкция (гл.8 раздела II) содержит перечень видов оружия, в отношении которого осуществляется разрешительная система.

Юристы БПП отметили, что разрешительная система, которая осуществляется органами или подразделениями полиции, распространяется на:

боевое нарезное военное оружие военных образцов;

оружие, изготовленное по специальному заказу;

нейтрализованное оружие;

несовременное оружие;

охлажденное оружие;

охотничье оружие;

спортивное огнестрельное оружие.

А также на боевые припасы к оружию, основные части оружия, пневматическое, холодное оружие, устройства и патроны к ним, принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям, субъектам хозяйствования и гражданам.

К пневматическому оружию относятся — револьверы, пистолеты, винтовки калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 м в секунду, в которых снаряд (пуля) приводится в движение за счет сжатых газов.

Законодательная база Украины позволяет свободно использовать оружие, калибр пули которого не более 4,5 мм, скорость пули составляет не более 100 м/с.

Следовательно, если оружие соответствует этим параметрам, то его можно покупать без оформления специальных документов. Если у пистолета параметры больше, то нужно будет иметь соответствующие документы.

Для получения разрешения на оружие необходимо:

пройти специальные курсы по обращению с оружием и получить соответствующую справку;

обратиться в соответствующий орган полиции и предоставить необходимые документы;

приобрести оружие, зарегистрировать его и получить разрешение сроком на три года.

Согласно Инструкции (п.12.1 гл.12 раздела II) предусмотрено, что холодное, охолощенное, пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Украины или лица, имеющие вид на жительство и достигшие 18-летнего возраста.

Для получения разрешения на оружие понадобятся следующие документы:

заявление на получение разрешения на оружие;

медицинская справка;

справка об отсутствии судимости;

справка о прохождении курсов и изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения;

копия паспорта и карточки налогоплательщика;

фотографии 3х4 см (4 шт).

Также необходимо предоставить платежный документ, подтверждающий внесение средств за предоставление платной услуги (при необходимости).

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