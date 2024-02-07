Документы, удостоверяющие личность: что можно предъявлять на блокпостах
Во время действия военного положения граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства должны всегда иметь при себе удостоверяющие документы и предъявлять их по требованию уполномоченных представителей власти, например, на блокпостах. О том, какие документы, кроме паспорта, удостоверяют личность человека — читайте в материале Фактов ICTV.
Документы, удостоверяющие личность: что говорит закон
Список документов, удостоверяющих личность в Украине, указан в Законе Украины №5492-VI О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.
Согласно ст. 13 этого закона, удостоверительные документы могут быть двух видов в зависимости от их функционального назначения:
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус человека.
Все документы, перечисленные в законе, могут предъявляться во время проверки документов, целью которой является установка личности человека.
В других случаях требования по необходимым документам могут быть более конкретизированы. Например, водительское удостоверение подтверждает не только личность человека, но и его право на управление транспортным средством.
Какие документы удостоверяют личность — список
К документам, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство, относятся:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
В список документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, входят:
- удостоверение водителя;
- удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Военно-учетные документы: нужно ли носить с собой
К военно-учетным документам относятся:
- удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам);
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным и военнослужащим).
Пока никаким нормативным документом не установлено, что военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы. Но новый законопроект о мобилизации №10449, который Рада поддержала в первом чтении 7 февраля, предусматривает установление такой обязанности.
После принятия законопроекта и вступления в силу, все военнообязанные граждане Украины будут обязаны во время действия военного положения носить с собой документ, удостоверяющий личность, и военный билет или приписное удостоверение.