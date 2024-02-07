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Помощь BGV: кто может получить и как подать заявку

Малюк
Фото: Pixabay

Украинский благотворительный фонд BGV Charity Fund 6 февраля объявил о старте нового проекта — Экосознание с пеленок. В рамках проекта украинские семьи получат 43 тысячи наборов экоподгузников для детей от рождения до трех лет. О том, кто может получить помощь и как подать заявку – читайте в материале Фактов ICTV.

Что предполагает новый проект помощи от фонда BGV

Проект Экосознание с пеленок ставит две цели:

  • снизить расходы семей с маленькими детьми на подгузники из-за использования многоразовых трусиков со сменными прокладками, которые значительно дешевле обычных подгузников;
  • поддержать экологию, снизив количество отходов.

Помощь будет доставлена каждой семье, которая примет участие в проекте, за счет компании Нова пошта.

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В набор гуманитарной помощи входят:

  • многоразовые трусики, которые можно стирать;
  • специальные сменные вкладки, которые крепятся с помощью липучек.

Один набор предназначен для одного малыша, поэтому если в семье двое или трое детей, на каждого из них необходимо подать отдельную заявку, указав при этом разные ИНН.

Допомога BGV

Кто может получить помощь от BGV

Принять участие в проекте может любая украинская семья, имеющая ребенка, рожденного после 6 февраля 2021 года. То есть на момент старта проекта ребенку должно быть не более трех лет.

Заявку может подать один из родителей ребенка независимо от того, получала ли семья помощь от фонда BGV или других благотворительных организаций раньше.

Как подать заявку и получить помощь от BGV

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку на официальном сайте BGV. В анкете указывается:

  • информация о ребенке;
  • данные родителя;
  • данные для отправки помощи Новой почтой.

Вместе с анкетой необходимо отправить фото или сканы подтверждающих документов: 

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорт одного из родителей;
  • индивидуальный налоговый номер

После заполнения анкеты на электронную почту заявителя должно прийти письмо, в котором будет требование подтвердить заявку. После подтверждения на почту придет еще одно письмо с номером заявки, который необходимо сохранить для дальнейших обращений.

Все поданные заявки будут обработаны в течение нескольких недель.

Почему не работает форма подачи заявки

После объявления старта приема заявок на сайте BGV 6 февраля фонд получил огромное количество обращений, что привело к перегрузке интернет-ресурса.

– С целью обеспечения стабильной работы и создания лучших условий для заявителей мы вынуждены временно приостановить принятие новых запросов, – сообщил фонд BGV на своей странице в Facebook.

В фонде пообещали в ближайшее время обновить сайт и возобновить регистрацию заявок.

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Помощь BGV: кто может получить и как подать заявку

гуманітарка, малюки, Сім’я
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