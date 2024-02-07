Брачный возраст в Украине: когда можно жениться украинцам и есть ли ограничения помимо возраста
Чтобы зарегистрировать брак в Украине, жених и невеста должны достичь брачного возраста. Кроме того, существуют определенные ограничения, регламентируемые Семейным кодексом. О том, в каком возрасте можно пожениться в Украине и кому законом запрещено вступать в брак, Фактам ICTV рассказала директор Измаильского РАГСа Валентина Иванова.
Брачный возраст в Украине – когда можно жениться
Валентина Иванова объяснила, что согласно ст. 22 Семейного кодекса Украины, желающие пожениться должны достичь 18 лет на день регистрации брака, но подать заявление можно и раньше. При этом верхнего порога брачного возраста законодательство не устанавливает, и человек при желании может вступить в брак в преклонном возрасте.
Также в законе указано, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, и принуждение к браку недопустимо.
Брачный возраст: можно ли пожениться до 18 лет
Директор РАГСа рассказала, что при определенных обстоятельствах несовершеннолетнее лицо, достигшее 16 лет, также может зарегистрировать брак. Для этого необходимо подать иск в суд, с просьбой признать регистрацию брака отвечающей интересам несовершеннолетнего лица.
Следует отметить, что согласно требованиям Главы 3 Раздела IV Гражданского процессуального кодекса Украины, суд должен известить родителей или опекуна несовершеннолетнего лица, обратившегося с просьбой предоставить ему право на регистрацию брака. Но при этом возражение родителей или опекуна не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявления.
Обычно основаниями для разрешения на брак несовершеннолетнего лица могут быть:
- беременность;
- рождение ребенка;
- фактическое создание семьи.
Но этот перечень оснований не является исчерпывающим, и суд может принять во внимание другие аргументы, которые свидетельствуют в пользу интересов истца, и разрешить заключение брака.
Валентина Иванова также отметила, что регистрация брака в возрасте до 16 лет категорически запрещена законом и невозможна при любых обстоятельствах.
– Если девушка, которой еще не исполнилось 16 лет, забеременела, и установлена личность биологического отца ребенка, это автоматически влечет за собой уголовную ответственность для мужчины за половые отношения с малолетней. То же самое относится и к отношениям взрослой женщины с парнем, не достигшим 16-летнего возраста, – пояснила директор РАГСа.
В каких случаях запрещено регистрировать брак
Валентина Иванова объяснила, что Семейный кодекс четко устанавливает условия, когда мужчина и женщина не могут зарегистрировать брак. Среди них:
- пребывание в другом браке;
- признание судом жениха или невесты недееспособным лицом;
- прямая линия родства (мать и сын, отец и дочь);
- близкое родство (полнородные и неполнородные брат и сестра, тетя и племянник или дядя и племянница, двоюродные брат и сестра);
- усыновитель и усыновленный им ребенок.
В случае, когда вступить в брак хотят усыновитель и усыновленный ребенок, это возможно только в случае предварительной отмены усыновления.
Брак между родным и усыновленным ребенком или усыновленными детьми в одной семье возможен только по решению суда, который должен признать отсутствие кровного родства.
В случае, когда жених или невеста скрыли основания для запрета на заключение брака и зарегистрировали свои отношения в РАГСе, такой брак можно признать недействительным и расторгнуть в судебном порядке.
Также основаниями для признания брака недействительным могут быть:
- принуждение к браку;
- фиктивность брака;
- тяжелая или опасная для партнера или потомков болезнь одного из супругов.