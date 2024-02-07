Брачный возраст в Украине: когда можно жениться украинцам и есть ли ограничения помимо возраста

Чтобы зарегистрировать брак в Украине, жених и невеста должны достичь брачного возраста. Кроме того, существуют определенные ограничения, регламентируемые Семейным кодексом. О том, в каком возрасте можно пожениться в Украине и кому законом запрещено вступать в брак, Фактам ICTV рассказала директор Измаильского РАГСа Валентина Иванова.

Брачный возраст в Украине – когда можно жениться

Валентина Иванова объяснила, что согласно ст. 22 Семейного кодекса Украины, желающие пожениться должны достичь 18 лет на день регистрации брака, но подать заявление можно и раньше. При этом верхнего порога брачного возраста законодательство не устанавливает, и человек при желании может вступить в брак в преклонном возрасте.

Также в законе указано, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, и принуждение к браку недопустимо.

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Директор РАГСа рассказала, что при определенных обстоятельствах несовершеннолетнее лицо, достигшее 16 лет, также может зарегистрировать брак. Для этого необходимо подать иск в суд, с просьбой признать регистрацию брака отвечающей интересам несовершеннолетнего лица.

Следует отметить, что согласно требованиям Главы 3 Раздела IV Гражданского процессуального кодекса Украины, суд должен известить родителей или опекуна несовершеннолетнего лица, обратившегося с просьбой предоставить ему право на регистрацию брака. Но при этом возражение родителей или опекуна не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Обычно основаниями для разрешения на брак несовершеннолетнего лица могут быть:

беременность;

рождение ребенка;

фактическое создание семьи.

Но этот перечень оснований не является исчерпывающим, и суд может принять во внимание другие аргументы, которые свидетельствуют в пользу интересов истца, и разрешить заключение брака.

Валентина Иванова также отметила, что регистрация брака в возрасте до 16 лет категорически запрещена законом и невозможна при любых обстоятельствах.

– Если девушка, которой еще не исполнилось 16 лет, забеременела, и установлена личность биологического отца ребенка, это автоматически влечет за собой уголовную ответственность для мужчины за половые отношения с малолетней. То же самое относится и к отношениям взрослой женщины с парнем, не достигшим 16-летнего возраста, – пояснила директор РАГСа.

В каких случаях запрещено регистрировать брак

Валентина Иванова объяснила, что Семейный кодекс четко устанавливает условия, когда мужчина и женщина не могут зарегистрировать брак. Среди них:

пребывание в другом браке;

признание судом жениха или невесты недееспособным лицом;

прямая линия родства (мать и сын, отец и дочь);

близкое родство (полнородные и неполнородные брат и сестра, тетя и племянник или дядя и племянница, двоюродные брат и сестра);

усыновитель и усыновленный им ребенок.

В случае, когда вступить в брак хотят усыновитель и усыновленный ребенок, это возможно только в случае предварительной отмены усыновления.

Брак между родным и усыновленным ребенком или усыновленными детьми в одной семье возможен только по решению суда, который должен признать отсутствие кровного родства.

В случае, когда жених или невеста скрыли основания для запрета на заключение брака и зарегистрировали свои отношения в РАГСе, такой брак можно признать недействительным и расторгнуть в судебном порядке.

Также основаниями для признания брака недействительным могут быть:

принуждение к браку;

фиктивность брака;

тяжелая или опасная для партнера или потомков болезнь одного из супругов.

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