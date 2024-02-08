17-летние парни за рубежом должны стать на воинский учет: что известно и какая ответственность предусмотрена

Согласно действующему законодательству, юноши, достигшие 17 лет, должны стать на учет в ТЦК. О воинском учете 17-летних парней, находящихся за рубежом, и ответственности за нарушение — в материале Фактов ICTV.

17-летние парни за рубежом должны стать на учет в ТЦК: что известно

Украинские школьники, которые находятся за рубежом, должны до своего 17-летия вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК. Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. Он также добавил, что ТЦК не будут отправлять письма школьникам за границу.

— Мы не будем отправлять письма за границу о том, что он должен появиться. В общем — да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке, — прокомментировал Истомин.

Ранее постановка на воинский учет, как правило, происходила так, что военкоматы обращались в учебные заведения, а те уже сами направляли ребят в ТЦК.

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Однако из-за полномасштабной войны многие украинские дети выехали из страны. Поэтому учет за рубежом 17-летних ребят сейчас усложняется.

Как стать на воинский учет за рубежом и какая ответственность предусмотрена

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, в связи с уменьшением возраста постановки на воинский учет, начиная с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17), молодые ребята должны стать на воинский учет и получить приписное свидетельство. Однако военнообязанными они считаются с 18 лет.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487З, граждане Украины, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами и выехали за границу на срок более трех месяцев, должны стать на воинский учет в течение 7 дней с момента прибытия на место пребывания за пределами Украины.

Стать на воинский учет за рубежом должны:

призывники от 16 до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, которые еще не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

женщины от 18 до 60 лет, которые добровольно пошли служить в украинскую армию;

женщины от 18 до 60 лет с фармацевтическим или медицинским образованием;

женщины с родственным военному делу образованием.

За несоблюдение норм законодательства и игнорирование требований ТЦК без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 510 до 850 грн. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа составит 1 700 грн.

Чтобы стать на воинский учет за рубежом, необходимо будет прийти в дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство) в том государстве, в котором будет находиться человек.

Заметим, что дипломатические учреждения не имеют права вручать повестки, речь идет только о воинском учете.

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