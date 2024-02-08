Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката

В конце 2022 года Кабмин принял постановление №1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот документ уменьшил возраст для постановки на первичный воинский учет. В порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

То есть теперь надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16, а в тот год, когда парню должно исполниться 17 лет.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения.

Выезд за границу в 17 лет: возможно ли это во время войны

Напомним, что военное положение в Украине предусматривает ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста.

В мирное время на срочную службу призываются годные по состоянию здоровья украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (именно этот возраст считается призывным).

Однако в период действия военного положения под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (они считаются военнообязанными).

Соответственно, выезжать за границу во время войны запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Что же касается 17-летних юношей, то, по словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, пересекать границу они имеют полное право!

Несмотря на это, бывают случаи, когда Госпогранслужба не выпускает юношей за границу из-за новых правил постановки на воинский учет.

— Если говорить честно, то не имеют права запрещать выезжать за границу даже в период военного положения. Что же касается Госпогранслужбы, то действительно, бывают случаи, когда они не выпускают мужчин в возрасте от 17 лет за границу, — говорит адвокат.

В связи с уменьшением возраста постановки на воинский учет, начиная с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17), ребята должны встать на воинский учет и получить прописное свидетельство.

— Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что лицо не имеет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за границу. Фактически, с 16 лет парень должен состоять на воинском учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу! — объясняет Кравец.

То есть по всем нормам и правилам, мужчины, которым исполнилось 17 лет, могут пересекать границу и выезжать из Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.