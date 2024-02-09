Поступление в магистратуру 2024: календарь проведения экзаменов

Согласно приказу МОН от 8 февраля 2024 года №147, в Украине утвержден календарный план организации и проведения вступительных экзаменов в магистратуру. О том, когда будут проходить основная и дополнительная сессия, читайте на Фактах ICTV.

Поступление в магистратуру 2024: даты проведения вступительных экзаменов

Согласно календарному плану, утвержденному Министерством образования и науки Украины, вступительные экзамены будут проходить в две сессии:

основная сессия: 24 июня — 15 июля ;

дополнительная сессия: 31 июля — 14 августа .

Приказ также устанавливает основные и дополнительные сроки для регистрации абитуриентов, желающих принять участие в едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или едином вступительном экзамене (ЕВЭ).

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Первый (основной) этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно. Регистрация будет проходить в приемных комиссиях заведений высшего образования, которые проводят набор студентов в магистратуру в 2024 году.

После регистрации абитуриенты получат экзаменационные листы с логином и паролем для доступа в Кабинет участника вступительных экзаменов в магистратуру на портале Украинского центра оценивания качества образования.

Второй (дополнительный) период регистрации продлится с 17 по 21 июня. Он предназначен, чтобы предоставить возможность зарегистрироваться для сдачи экзаменов тем, кто не сможет этого сделать в мае.

Поступление в магистратуру 2024: что нужно знать

Все участники экзаменов для поступления в магистратуру должны получить приглашение-пропуск, в котором будет указано:

место проведения испытания;

дату и время экзамена.

Сроки получения приглашений:

участники основной сессии – до 17 июня ;

участники дополнительной сессии – до 26 июля .

Информация о результатах сессии по 200-балльной шкале будет размещена в кабинете участника сессии в следующие сроки:

основная сессия – до 20 июля ;

дополнительная сессия – до 20 августа .

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