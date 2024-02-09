Поступление в магистратуру 2024: календарь проведения экзаменов
Согласно приказу МОН от 8 февраля 2024 года №147, в Украине утвержден календарный план организации и проведения вступительных экзаменов в магистратуру. О том, когда будут проходить основная и дополнительная сессия, читайте на Фактах ICTV.
Поступление в магистратуру 2024: даты проведения вступительных экзаменов
Согласно календарному плану, утвержденному Министерством образования и науки Украины, вступительные экзамены будут проходить в две сессии:
- основная сессия: 24 июня — 15 июля;
- дополнительная сессия: 31 июля — 14 августа.
Приказ также устанавливает основные и дополнительные сроки для регистрации абитуриентов, желающих принять участие в едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или едином вступительном экзамене (ЕВЭ).
Регистрация на ЕВЭ в 2024 году – даты
Первый (основной) этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно. Регистрация будет проходить в приемных комиссиях заведений высшего образования, которые проводят набор студентов в магистратуру в 2024 году.
После регистрации абитуриенты получат экзаменационные листы с логином и паролем для доступа в Кабинет участника вступительных экзаменов в магистратуру на портале Украинского центра оценивания качества образования.
Второй (дополнительный) период регистрации продлится с 17 по 21 июня. Он предназначен, чтобы предоставить возможность зарегистрироваться для сдачи экзаменов тем, кто не сможет этого сделать в мае.
Поступление в магистратуру 2024: что нужно знать
Все участники экзаменов для поступления в магистратуру должны получить приглашение-пропуск, в котором будет указано:
- место проведения испытания;
- дату и время экзамена.
Сроки получения приглашений:
- участники основной сессии – до 17 июня;
- участники дополнительной сессии – до 26 июля.
Информация о результатах сессии по 200-балльной шкале будет размещена в кабинете участника сессии в следующие сроки:
- основная сессия – до 20 июля;
- дополнительная сессия – до 20 августа.