Гранты на обучение в Украине 2024: что известно и кто может получить

В 2024 году предполагается внедрение системы образовательных грантов для оплаты обучения в учреждениях высшего образования. Кто может получить гранты на обучение в Украине 2024 и какие именно — читайте в материале Фактов ICTV.

Гранты на обучение в Украине 2024: что известно

В Украине в 2024 году должна заработать грантовая система оплаты обучения. Это станет возможно после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

В МОН ожидают, что грантовая система заработает с нового учебного года, то есть с сентября 2024-го. Гранты на оплату высшего образования могут получить 58 тыс. абитуриентов.

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В документе не определили, сколько будет бюджетных мест. Ежегодно объем госзаказа будет устанавливать Минэкономики Украины в соответствии с потребностями государства.

В МОН предполагают, что после принятия законопроекта количество поступающих, которые будут иметь государственную поддержку по оплате обучения, увеличится на 30 тыс. человек.

В 2023 году было охвачено 76 580 поступающих. Поэтому в 2024 году рассчитывают, что при условии аналогичного уровня финансирования высшего образования на бюджет смогут быть зачислены почти 49 тыс. абитуриентов, а получить государственные гранты — более 58 тыс. абитуриентов.

Госзаказ охватит почти все специальности. Количество мест на разных специальностях будет предложено в зависимости от их потребностей. Потребности государства могут меняться, соответственно перечень специальностей тоже.

Какой размер гранта будет в 2024 году

Претендовать на гранты на обучение в Украине смогут все абитуриенты, которые по результатам НМТ получат не менее 150 баллов по двум предметам (из 4 предметов теста).

МОН рассчитало ориентировочные размеры государственных грантов на оплату получения высшего образования, которые предоставят студентам после принятия законопроекта. По расчетам, размер гранта на получение высшего образования будет колебаться от 15 до 50 тыс. грн.

Формула расчета размера грантов:

две оценки по 150 — 15 000 грн;

две оценки по 160 — 22 500 грн;

две оценки по 170 — 30 000 грн;

две оценки по 180 — 37 500 грн;

две оценки по 190 — 45 000 грн;

две оценки по 195 — 50 000 грн.

Размер каждого гранта будет умножен на коэффициент специальности. Его будут выдавать на четыре года. Годовая сумма будет индексироваться к инфляции вместе с оплатой обучения. В случае увеличения стоимости обучения увеличится и сумма гранта.

Гранты на обучение 2024 будут предоставлять студентам, которые будут учиться на дневной форме. В случае получения права на грант студенты могут выбрать для обучения любую специальность и вуз.

Лишить гранта могут в случае отчисления студента, при этом возвращать использованные средства не надо.

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