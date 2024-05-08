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Юлия Захарченко, редактор ленты

Комендантский час в Украине 2024: в каких регионах действуют ограничения

поліція України
Фото: Depositphotos

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах і населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжують діяти обмеження у 2024 році, читайте в нашому матеріалі.

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Комендантська година в Україні 2024

  • Київ: 00:00 – 05:00
  • Київська область: 00:00 – 05:00
  • Вінниця та Вінницька область: 00:00 – 05:00
  • Луцьк та Волинська область: 00:00 – 05:00
  • Дніпро та Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (за винятком двох районів)
  • Нікопольський район Дніпропетровської області: 23:00 – 04:00
  • Синельниківський район Дніпропетровської області: 22:00 – 05:00
  • Житомир та Житомирська область: 00:00 – 05:00
  • Ужгород та Закарпатська область – немає
  • Запоріжжя та Запорізька область: 23:00 – 05:00 у самому обласному центрі та територіальних громадах, які входять до складу Запорізького району. Для всіх інших територій, окрім тимчасово окупованих, комендантська година починатиметься о 21:00 і завершуватиметься о 5:00.
  • Івано-Франківськ та область: 00:00 – 05:00
  • Кропивницький та Кіровоградська область: 00:00 – 04:00
  • Львів і Львівська область: 00:00 – 05:00
  • Миколаїв та Миколаївська область: 00:00 – 05:00 (за винятком Очакова)
  • Очаків Миколаївської області – 23:00 – 05:00
  • Одеса й Одеська область: 00:00 – 05:00
  • Полтава та Полтавська область: 00:00 – 04:00
  • Рівне та Рівненська область: 00:00 – 05:00
  • Суми та Сумська область: 23:00 – 05:00
  • Тернопіль і Тернопільська область: 00:00 – 05:00
  • Харків та Харківська область: 23:00 – 05:00
  • Херсон і Херсонська область: 20:00 – 06:00
  • Хмельницький та Хмельницька область: 00:00 – 05:00
  • Черкаси та Черкаська область: 00:00 – 04:00
  • Чернівці та Чернівецька область: 00:00 – 04:00
  • Чернігів та Чернігівська область: 00:00 – 04:00
  • Донецьк і Донецька область: 21:00 – 05:00
  • Луганськ та Луганська область: 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години у містах і населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

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