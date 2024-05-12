За кого голосовала Украина в финале Евровидения 2024

В шведском городе Мальме состоялся финал Евровидения 2024, на котором Украину представляли певицы аlyona аlyona и Jerry Heil. Победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей.

Стало известно, как проголосовало национальное жюри от Украины в финале Евровидения 2024.

Кому Украина отдала баллы в финале Евровидения 2024

Жюри из Украины отдало свои 12 баллов представителю Швейцарии — Nemo. 10 баллов ушли Ирландии, которую представляла певица Bambie Thug.

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8 баллов жюри поставили дуэту Marcus & Martinus из Швеции, 7 баллов — певцу Isaak из Германии. 6 баллов ушли представителю Франции (Slimane), а 5 — Сильвестрасу Белте, который представлял Литву.

4 и 3 балла украинское жюри отдало участникам из Хорватии (Baby Lasagna) и Португалии (Iolanda) соответственно. 2 балла получила певица Angelina Mango из Италии. А вот представительнице Люксембурга Tali пошел лишь один балл.

Объявляла баллы от Украины певица Джамала, которая представляла наше государство на Евровидении 2016. Тогда она заняла первое место с песней 1944, в которой рассказывается о депортации крымских татар.

В национальное жюри от Украины на Евровидении 2024 вошли Алена Тополя, Елена Коляденко, Константин Томильченко, Макс Нагорняк и Ирина Горовая.

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