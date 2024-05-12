Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Общество
Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle

За кого голосовала Украина в финале Евровидения 2024

Євробачення 2024
Фото: Getty Images

В шведском городе Мальме состоялся финал Евровидения 2024, на котором Украину представляли певицы аlyona аlyona и Jerry Heil. Победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей.

Стало известно, как проголосовало национальное жюри от Украины в финале Евровидения 2024.

Кому Украина отдала баллы в финале Евровидения 2024

Жюри из Украины отдало свои 12 баллов представителю Швейцарии — Nemo. 10 баллов ушли Ирландии, которую представляла певица Bambie Thug.

Сейчас смотрят

8 баллов жюри поставили дуэту Marcus & Martinus из Швеции, 7 баллов — певцу Isaak из Германии. 6 баллов ушли представителю Франции (Slimane), а 5 — Сильвестрасу Белте, который представлял Литву.

4 и 3 балла украинское жюри отдало участникам из Хорватии (Baby Lasagna) и Португалии (Iolanda) соответственно. 2 балла получила певица Angelina Mango из Италии. А вот представительнице Люксембурга Tali пошел лишь один балл.

Объявляла баллы от Украины певица Джамала, которая представляла наше государство на Евровидении 2016. Тогда она заняла первое место с песней 1944, в которой рассказывается о депортации крымских татар.

В национальное жюри от Украины на Евровидении 2024 вошли Алена Тополя, Елена Коляденко, Константин Томильченко, Макс Нагорняк и Ирина Горовая.

Читайте также
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Євробачення 2024

Евровидение
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Где будет проходить Евровидение 2025: какая страна примет конкурс
Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Євробачення 2024
Результаты голосования на Евровидении 2024: сколько баллов получили страны
Євробачення 2024 результати
Кто победил на Евровидении 2024 – результаты
Nemo - переможець Євробачення 2024
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь