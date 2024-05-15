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Как найти свой дом в графике отключений на Yasno 2024: проверка в несколько кликов

YASNO
Фото: Unsplash

Группа электроснабжающих компаний Yasno в 2022 году создала сайт, на котором быстро и просто можно узнать о возможных отключениях электроэнергии.

Этой функцией воспользовались все жители Киева. Как найти свой дом в графике отключений света Yasno и как искать свой адрес — читайте в материале Фактов ICTV.

График отключений 2024: что известно

В условиях российско-украинской войны ДТЭК разработал графики отключений света для жителей столицы и Киевской области. По информации компании, графики будут оставаться на официальном сайте и применяться только в случае возникновения необходимости.

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То есть отключать свет будут в случае дефицита мощностей в энергосистеме (если будет разрушение энергообъектов).

Как найти свой дом в графике отключений на Yasno

Чтобы за несколько минут узнать, в какие часы дома могут отключить электроснабжение, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

  • зайдите на сайт Yasno. График отключений;
  • здесь нужно просто указать название своей улицы и номер дома;
  • так вы можете узнать вашу группу и время возможного отсутствия света при проведении стабилизационных отключений.

Если вашего адреса в списке нет, это означает, что вы не попадаете в очереди вероятных стабилизационных отключений от Укрэнерго.

Чтобы узнать актуальную информацию о стабилизационных отключениях, можно также перейти на сайт или в соцсети ДТЭК Киевские электросети.

Yasno. График отключений: чат-бот в Telegram

Для тех киевлян, которые предпочитают проверять актуальную информацию по отключениям в мессенджерах, Yasno имеет канал в Telegram.

Настроив оповещение в чат-боте Yasno-online в Telegram, киевляне будут получать сообщения о возникновении энергетической тревоги, что будет означать появление риска временного отключения и, соответственно, о устранении проблем в сети.

Кроме Киева, чат-бот показывает актуальную информацию по отключениям в Днепропетровской области.

Сейчас существует два вида отключений:

  • Экстремальные аварийные отключения. Их применяют тогда, когда в результате атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры, ухудшается общее состояние энергосети Украины. Также, в рамках ослабления энергосистемы Украины, влиять на это могут погодные условия. Здесь не существует точных графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц к каждому оповещению о таком типе тревоги.
  • Стабилизирующие отключения. Уведомления о таких отключениях будут приходить тогда, когда потребуется сбалансировать энергосистему.

Yasno. График отключений: как настроить бот в Telegram

  • Перейдите по ссылке на чат-бот.
  • Нажмите кнопку Старт.
  • Выберите функцию Возможные отключения – Киев.
  • После этого бот отправит актуальную информацию по отключениям электроэнергии в городе.
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Отключение электроэнергии, электроэнергия
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