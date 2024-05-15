Как найти свой дом в графике отключений на Yasno 2024: проверка в несколько кликов
Группа электроснабжающих компаний Yasno в 2022 году создала сайт, на котором быстро и просто можно узнать о возможных отключениях электроэнергии.
Этой функцией воспользовались все жители Киева. Как найти свой дом в графике отключений света Yasno и как искать свой адрес — читайте в материале Фактов ICTV.
График отключений 2024: что известно
В условиях российско-украинской войны ДТЭК разработал графики отключений света для жителей столицы и Киевской области. По информации компании, графики будут оставаться на официальном сайте и применяться только в случае возникновения необходимости.
То есть отключать свет будут в случае дефицита мощностей в энергосистеме (если будет разрушение энергообъектов).
Как найти свой дом в графике отключений на Yasno
Чтобы за несколько минут узнать, в какие часы дома могут отключить электроснабжение, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.
- зайдите на сайт Yasno. График отключений;
- здесь нужно просто указать название своей улицы и номер дома;
- так вы можете узнать вашу группу и время возможного отсутствия света при проведении стабилизационных отключений.
Если вашего адреса в списке нет, это означает, что вы не попадаете в очереди вероятных стабилизационных отключений от Укрэнерго.
Чтобы узнать актуальную информацию о стабилизационных отключениях, можно также перейти на сайт или в соцсети ДТЭК Киевские электросети.
Yasno. График отключений: чат-бот в Telegram
Для тех киевлян, которые предпочитают проверять актуальную информацию по отключениям в мессенджерах, Yasno имеет канал в Telegram.
Настроив оповещение в чат-боте Yasno-online в Telegram, киевляне будут получать сообщения о возникновении энергетической тревоги, что будет означать появление риска временного отключения и, соответственно, о устранении проблем в сети.
Кроме Киева, чат-бот показывает актуальную информацию по отключениям в Днепропетровской области.
Сейчас существует два вида отключений:
- Экстремальные аварийные отключения. Их применяют тогда, когда в результате атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры, ухудшается общее состояние энергосети Украины. Также, в рамках ослабления энергосистемы Украины, влиять на это могут погодные условия. Здесь не существует точных графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц к каждому оповещению о таком типе тревоги.
- Стабилизирующие отключения. Уведомления о таких отключениях будут приходить тогда, когда потребуется сбалансировать энергосистему.
Yasno. График отключений: как настроить бот в Telegram
- Перейдите по ссылке на чат-бот.
- Нажмите кнопку Старт.
- Выберите функцию Возможные отключения – Киев.
- После этого бот отправит актуальную информацию по отключениям электроэнергии в городе.