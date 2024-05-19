График отключения света во Львове — будут ли ограничения 20 мая
Завтра, 20 мая, планируются отключения электроэнергии во Львове и области для бытовых потребителей после 18:00.
Когда и кому будут отключать свет во Львовской области — далее в материале Фактов ICTV.
График отключений света во Львове
График стабилизационных отключений вводят по распоряжению государственной компании НЭК Укрэнерго в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
Причиной остается острый дефицит энергии в электросетях Украины после массированных атак России в марте-апреле.
Согласно сообщению Укрэнерго, отключение света ожидается с 18:00 по 00:00 20 мая.
В облэнерго Львова или во Львовской ОВА пока не сообщали, когда и для каких очередей именно будут происходить отключения света в регионе.
По распоряжению Укрэнерго, 18 мая во всех областях Украины, в частности, во Львовской области, с 18:00 до полуночи будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В то же время не будут применять ограничения в поставках электроэнергии во Львове и области к объектам критической инфраструктуры.
График почасовых отключений света на Львовщине
Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно, воспользовавшись специальным сервисом.
Необходимо лишь указать название населенного пункта, улицу и номер дома – и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесли.
Графики почасовых выключений могут применять не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время выключений, или же будут выключать не всех.