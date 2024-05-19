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Юлия Захарченко, редактор ленты

График отключения света во Львове — будут ли ограничения 20 мая

Графік відключення світла у місті Кременчук
Фото: Pixabay

Завтра, 20 мая, планируются отключения электроэнергии во Львове и области для бытовых потребителей после 18:00.

Когда и кому будут отключать свет во Львовской области — далее в материале Фактов ICTV.

График отключений света во Львове

График стабилизационных отключений вводят по распоряжению государственной компании НЭК Укрэнерго в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.

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Причиной остается острый дефицит энергии в электросетях Украины после массированных атак России в марте-апреле.

Согласно сообщению Укрэнерго, отключение света ожидается с 18:00 по 00:00 20 мая.

В облэнерго Львова или во Львовской ОВА пока не сообщали, когда и для каких очередей именно будут происходить отключения света в регионе.

По распоряжению Укрэнерго, 18 мая во всех областях Украины, в частности, во Львовской области, с 18:00 до полуночи будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время не будут применять ограничения в поставках электроэнергии во Львове и области к объектам критической инфраструктуры.

График почасовых отключений света на Львовщине

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно, воспользовавшись специальным сервисом.

График отключения света Львов 20 мая 2024 — расписание отключения электроэнергии

Необходимо лишь указать название населенного пункта, улицу и номер дома – и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесли.

Графики почасовых выключений могут применять не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время выключений, или же будут выключать не всех.

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