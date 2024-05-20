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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Документы, удостоверяющие личность: что можно предъявлять на блокпостах

Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний
Фото: Getty Images

Во время действия военного положения граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства должны всегда иметь при себе удостоверяющие документы и предъявлять их по требованию уполномоченных представителей власти, например, на блокпостах.

О том, какие документы, кроме паспорта, удостоверяют личность человека — читайте в материале Фактов ICTV.

Документы, удостоверяющие личность: что говорит закон

Список документов, удостоверяющих личность в Украине, указан в Законе Украины №5492-VI О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

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Согласно ст. 13 этого закона, удостоверительные документы могут быть двух видов в зависимости от их функционального назначения:

  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус человека.

Все документы, перечисленные в законе, могут предъявляться во время проверки документов, целью которой является установка личности человека.

В других случаях требования по необходимым документам могут быть более конкретизированы. Например, водительское удостоверение подтверждает не только личность человека, но и его право на управление транспортным средством.

Какие документы удостоверяют личность — список

К документам, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство, относятся:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

В список документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, входят:

  • удостоверение водителя;
  • удостоверение личности без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное проживание;
  • вид на временное проживание;
  • карточка мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Военно-учетные документы: нужно ли носить с собой

К военно-учетным документам относятся:

  • удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам);
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным и военнослужащим).

Новый закон о мобилизации №10449 предусматривает обязанность:

  • Военнообязанные граждане Украины обязаны во время действия военного положения носить с собой документ, удостоверяющий личность, военный билет или приписное удостоверение.

Таким образом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Исключенные с воинского учета, забронированные или лица, имеющие отсрочку от мобилизации также должны иметь при себе документы.

Проверять документы имеют право представители ТЦК и СП, полицейские, пограничники (в пограничной полосе или на пунктах пропуска).

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Документи, Паспорт, перевірка
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