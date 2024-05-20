Анна Голишевская, редактор ленты
Екатерина Белоброва, редактор ленты
Екатерина Белоброва, редактор ленты
График отключения света в Виннице: где не будет электричества 21 мая
21 мая в Виннице и области будет действовать обновленный график отключения света среди бытовых и производственных потребителей.
Об этом сообщили в АО Винницаоблэнерго.
Графики отключения светла вводят в связи с дефицитом в электросети Украины после массированных обстрелов критической инфраструктуры российскими оккупантами весной 2024 года.
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Отключение света Винница — график 21 мая 2024
График отключения света в Винницкой области во вторник, 21 мая, будет действовать дважды в течение суток:
- с 00:00 до 7:00;
- с 17:00 до 24:00.
График отключения света в Виннице 21 мая — где смотреть
Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:
- на официальном сайте Винницаоблэнерго;
- в личном кабинете потребителя;
- с помощью Telegram-бота.
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