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График отключения света в Виннице: где не будет электричества 21 мая

Отключение света Винница 21 мая 2024 — где посмотреть график
Фото: Depositphotos

21 мая в Виннице и области будет действовать обновленный график отключения света среди бытовых и производственных потребителей.

Об этом сообщили в АО Винницаоблэнерго.

Графики отключения светла вводят в связи с дефицитом в электросети Украины после массированных обстрелов критической инфраструктуры российскими оккупантами весной 2024 года.

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Отключение света Винница — график 21 мая 2024

График отключения света в Винницкой области во вторник, 21 мая, будет действовать дважды в течение суток:

  • с 00:00 до 7:00;
  • с 17:00 до 24:00.

График отключения света в Виннице 21 мая — где смотреть

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

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Отключение электроэнергии, відключення світла, Вінниця, Електрика
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