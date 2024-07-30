Мобилизация, тарифы, зарплаты военных, субсидии и выплаты: главные изменения с 1 августа

С 1 августа украинцев ожидают некоторые изменения. Так, в Минсоцполитики заговорили о дополнительной поддержке государством переселенцев, а именно о введении субсидии для ВПЛ на аренду жилья.

В последний месяц лета некоторые категории граждан Украины получат дополнительные выплаты по случаю Дня независимости Украины.

Мобилизация в Украине продолжится, а военнообязанные украинцы, которые не обновили свои данные на протяжении 60 дней, еще могут это делать и в течении августа.

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Какие еще важные изменения ожидают украинцев с 1 августа 2024 года — далее в материале.

Субсидии для украинцев

С 1 августа украинцам продолжат предоставлять субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг, абонентское обслуживание для потребителей, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищные субсидии имеют право получить семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Такое право определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

По данным Министерства социальной политики Украины, обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи. В частности, действует следующая формула:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, после чего определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (то есть 2 920 грн);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, после чего определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Новый вид субсидии могут получить переселенцы, в частности, речь идет о компенсации аренды жилья. Минсоцполитики готовит соответствующий дополнительный инструмент государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Заработает ли он в августе, пока неизвестно.

Субсидия для ВПЛ будет назначаться по принципу, аналогичному назначению жилищной субсидии.

Дополнительная выплата пенсионерам, УБД и ветеранам

К государственному празднику Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, отдельные категории граждан получат выплату от государства в размере 450 до 3100 грн.

Как информирует Пенсионный фонд Украины, механизм выплаты будет таким же, как и в 2023 году:

пенсионерам, которые имеют право на такую ​​выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией – без дополнительного обращения;

ветеранам войны, которые проходят службу / работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу / работают, на основании поданных заявок, в т.ч. через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

для тех, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу / не работает, для получения помощи нужно подать в Пенсионный фонд Украины заявление в произвольной форме. Выплата будет произведена по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке.

Перечень уполномоченных банков – по ссылке.

Отметим, что заявления на разовую денежную выплату подаются до 1 августа текущего года. Если возможности сделать это в указанный срок нет, то это можно осуществить до 1 октября 2024 года.

Мобилизация в Украине

16 июля истек 60-дневный срок для обновления данных военнообязанными украинцами. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф в размере от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. грн).

При этом, как заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, военнообязанные не будут получать автоматические штрафы за несвоевременное обновление данных — существует соответствующая процедура, которая может длиться от трех месяцев до года.

В то же время, у тех, кто не обновил данные до 16 июля, еще есть возможность это сделать. Для этого необходимо прийти в ТЦК или обновить свои данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста Резерв+.

– Напоминаем, что в Резерв+ остается возможность обновить данные даже после 16-го числа (июля, — Ред.) при первой авторизации для тех, кто раньше не пользовался приложением, – отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

С 17 июля ЦНАПы не оказывают такой услуги.

Кроме того, согласно принятым изменениям, после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки Укрпочтой. Это опция сохраняется и в августе.

Повестки будут направляться по тем адресам, которые указаны при обновлении военно-учетных данных.

К тому же, с 17 июля, согласно закону о мобилизации, всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для пересечения государственной границы необходимо иметь военно-учетный документ – бумажный или электронный. В августе это не поменялось.

Так, военно-учетный документ вместе с бумажкой, удостоверяющим личность (паспортом), военнообязанные должны предоставить по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В военно-учетных документах мужчин, имеющих отсрочку от призыва или исключенных из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

В то же время, подчеркивают в Госпогранслужбе, перечень категорий лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд за границу, в данный момент не менялся.

В августе мужчины за границей могут снова подавать заявления на оформление паспортов. Нужно только предоставить действующие военно-учетные документы. Как и где это сделать, читайте по ссылке.

Зарплата военных

В августе зарплата военных не изменится. Так, согласно информации Кабмина, зарплата мобилизованных, находящихся на фронте, но не привлеченных непосредственно к боям, составляет 30 тыс. грн.

Защитники, выполняющие специальные задания по линии боевого столкновения с врагом, будут получать в августе по 50 тыс. грн.

Зарплата военнослужащих, выполняющих задачи на передней линии фронта и непосредственно участвующих в боях, составляет 100 тыс. грн.

Те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения во время службы или те, кто попал в плен, также будут получать 100 тыс. грн.

Коммунальные тарифы: сколько будут платить украинцы

В августе 2024 года цены на электроэнергию, газ и воду останутся неизменными.

Тарифы на свет

В августе стоимость электроэнергии для потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч.

Согласно тарифам на электроэнергию в Украине с 1 августа, суммы в платежках будут следующими:

если потреблено 250 киловатт-час – 1 080 гривен;

если потреблено 500 киловатт-час – 2 160 гривен;

если потреблено 1 000 киловатт-час – 4 320 гривен.

Однако владельцы двухзонных счетчиков смогут экономить, поскольку с 23:00 до 07:00 электроэнергия обойдется всего в 2,16 грн за кВт-ч.

Тарифы на газ

Цена газа для бытовых потребителей составляет 7,96 грн за куб. Остальные поставщики предлагают газ по ценам от 7,7 до 9,9 грн за куб.

Тарифы на воду

В августе в больших городах украинцы будут платить за воду, как и в прошлые месяцы. А вот в небольших населенных пунктах возможно подорожание, поскольку местные власти имеют право самостоятельно устанавливать цены на такие услуги.

Выплаты для ВПЛ с 1 августа

С 1 августа никаких изменений в выплатах ВПЛ не произойдет – помощь будут получать те, кому ее назначили автоматически, а также те, кто написал заявление на продление.

Так, выплаты автоматически переназначили пенсионерам с небольшой пенсией, лицам с инвалидностью, детям-сиротам. По заявлению помощь продолжат получать люди, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов или получают низкий доход.

Размер пособия составляет 2-3 тыс. грн.

Учебный год начнется раньше

Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 23 июля, учебный год 2024-2025 в украинских школах начнется в понедельник, 2 сентября.

— Отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года, — подчеркнул глава правительства.

Однако, поскольку педагогический совет каждого учреждения общего среднего образования в пределах утвержденной правительством продолжительности учебного года может самостоятельно определять структуру и его длительность, в некоторых регионах дети пойдут в школу раньше, а именно в августе.

Так, о начале учебного года в школах Львова раньше, а именно 19 августа, из-за сложной ситуации с электроэнергией, вызванной российскими атаками, заявлял мэр Львова Андрей Садовый. Но после выхода постановления правительства городской глава заявил, что обучение в школах города начнется все же 2 сентября.

Уже известно, что учебный год стартует традиционно в начале сентября в школах Хмельницкого, Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно, Луцка, Полтавы, Кропивницкого и других городов Украины.

В то же время высшие учебные заведения, колледжи и училища могут начать образовательный процесс в августе. МОН рекомендовало указанным заведениям начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа, учитывая энергетическую ситуацию в стране. Это касается образовательных программ всех уровней и всех получателей образования, кроме студентов первых курсов.

Так, например, в некоторых училищах и университетах Черновицкой области учебный год начнется раньше. В частности, согласно информации департамента образования Черновицкой ОВА в Facebook, в Глыбоцком профессиональном лицее и Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича учебный год начнется 12 августа, а в Черновицком торгово-экономическом институте — 26 августа. При этом первый звонок в школах области прозвучит 2 сентября.

Больше женских купе в поездах

Еще в четырех поездах в Украине появятся женские купе с 1 августа.

Укрзализныця добавляет женские купе на таких рейсах дальнего сообщения:

⁠№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье – Ясиня;

№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев – Рахов.

— По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Билеты в женские купе на указанные поезда доступны в продаже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Всего с 1 августа в Украине будет насчитываться уже 12 поездов с женскими купе.

Из обращения изымут популярную банкноту

С 1 августа 2024 года Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом 500 грн (выпуск 2003-2007 годов). Постепенно такие купюры будут заменены на современные (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Как отмечают в НБУ, граждане без ограничений смогут продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, их не нужно специально обменивать.

Изъятие из обращения предполагает, что украинские банки не будут выдавать на кассах такие банкноты по всем видам наличных операций, а Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Праздники в Украине в августе

Из-за военного положения в Украине, которое в июле Верховная Рада продлила до 11 ноября, украинцы лишились дополнительных выходных во время праздников.

Так, в августе украинцев ждет сразу несколько важных государственных дат — День государственного флага (23 августа), День независимости (24 августа) День памяти защитников Украины (29 августа).

День Независимости 2024 все же будет выходным, но только потому, что дата приходится на субботу. В мирное время нерабочим днем должен был бы стать и понедельник, 26 августа, однако в этом году правило КЗоТ о переносе выходного не будет работать.

В следующем месяце также отмечается несколько религиозных праздников — впервые в новые даты, ведь ПЦУ с сентября 2023 года перешла на новоюлианский календарь:

перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковея (медовый Спас) – 1 августа (ранее 14 августа);

Преображение Господне (яблочный Спас) – 6 августа (ранее 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (ранее 28 августа);

Перенос нерукотворного образа Иисуса Христа (ореховый Спас) – 16 августа (ранее 29 августа);

Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя – 29 августа (ранее 11 сентября).

Международные события

По неофициальной информации, на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа, в Киев прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Если так произойдет, то это будет его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

– Несколько источников в дипломатических кругах Дели подтвердили, что визит состоится на третьей неделе августа, скорее всего, 23 августа, – пишут журналисты издания Wion.

Кроме того, в августе в Польше пройдет торговое воскресенье.

В этот день, а именно 25 августа, не смотря на закон, ограничивающий продажи товаров в последний день недели и по праздникам, небольшие магазины, которые не могут конкурировать с крупными сетями по цене, продолжат работать. Так что в этот день, украинцы, которые из-за полномасштабной войны оказались в Польше, как и другие люди в стане, смогут осуществлять покупки.

Более подробно об этом, читайте по ссылке.

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