Почему в июле и августе 31 день: интересные исторические факты

Июль и август — это два месяца, которые имеют одинаковое количество дней. В то же время в других месяцах их количество чередуется, а в феврале – вообще 28 дней.

Почему в одних месяцах 30 дней, а в других – 31 и почему июль и август имеют одинаковое количество дней — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Почему в июле и в августе 31 день: исторические факты

Существует такая теория, что июль и август происходят от имен римских императоров Юлия Цезаря и Августа.

Сначала июль называли квинтилис (quintilis), что в переводе с латыни означает пятый (в те времена в Риме год начинался в марте). Но потом его переименовали в честь Гая Юлия Цезаря (Gaius Iulius Caesar) и назвали июль, что на латыни звучит iulius. В квинтилисе, а затем в июле, был 31 день.

Когда к власти пришел император Октавиан Август, он потребовал, чтобы в его честь также назвали месяц. Так появилось латинское название августа — augustus.

Но у императора было еще одно желание — количество дней не должно было быть меньше, чем в месяце, названного в честь Цезаря. Здесь возникала проблема, ведь тогда в этом месяце было всего 30 дней. Где брать еще один день?

Чтобы решить вопрос и удовлетворить амбиции Августа, забрали один день у февраля и добавили к августу. Таким образом теперь в июле и августе всегда по 31 дню, а в феврале только 28 или 29 в високосный год.

По другой версии, римские чиновники по политическим соображениям, после смерти правителей, решили уравнять их заслуги и сделать количество дней в июле и августе одинаковым — 31 день.

Напоминаем, что в те времена, поскольку июль и август следовали друг за другом, то в них должно было быть разное количество дней.

Почему в одних месяцах 30 дней, а в других – 31

Мы живем по григорианскому календарю. Он был введен Папой Римским Григорием XIII 4 октября 1582 года. Сейчас григорианский календарь принят в мире как международный стандарт.

Во время правления Юлия Цезаря было решено, что четные месяцы должны длиться 30 дней, а нечетные — 31 день. С течением истории календарная система развивалась и менялась, но количество дней в месяцах осталось то же самое.

