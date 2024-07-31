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Помощь от Эстонии 2024: размер и как получить

Помощь от Эстонии 2024: размер и как подать заявку
Фото: Unsplash

Эстонский совет по делам беженцев в течение трех месяцев будет оказывать денежную помощь в размере 3 600 грн в месяц украинцам, проживающим на одной из пяти прифронтовых областей. Информация об этом появилась на сайте организации.

Помощь от Эстонии 2024: что известно и как получить – читайте в материале.

Помощь от Эстонии 2024: кто может получить

Программой могут воспользоваться жители пяти областей:

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  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Херсонской.

Решение о предоставлении помощи будет приниматься на основании информации, которую вы предоставите о себе, путем подачи онлайн-запроса. Прежде всего, вы должны соответствовать социально-экономическим критериям и критериям уязвимости.

Кто имеет право на помощь:

  • семьи с детьми, которые воспитываются одинокой матерью или отцом;
  • семьи, где женщина является единственным кормильцем;
  • семьи с беременными женщинами;
  • семьи, имеющие более трех детей в возрасте до 18 лет;
  • семьи с детьми до двух лет;
  • семьи с инвалидами первой и второй группы;
  • семьи с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;
  • семьи с пожилыми людьми, старше 60 лет;
  • домохозяйства, у которых полностью или частично разрушено жилье;
  • семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

Все группы должны предоставить соответствующие документы, которые подтверждают категорию уязвимости.

Как подать заявку на выплаты от Эстонии 2024

Эстонский совет по делам беженцев ввел программу многоцелевой денежной помощи, на которую можно зарегистрироваться онлайн. Такая помощь предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, чтобы покрыть базовые потребности в питании и приобрести средства гигиены.

Если возникли вопросы, позвоните на горячую линию Эстонского совета по делам беженцев по телефону 073-861-79-98 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00

Как получить помощь от Эстонии 2024

На сайте организации есть точный алгоритм заполнения анкеты на выплаты. Важно, что если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

Если по вашему заявлению было принято положительное окончательное решение, размер помощи составит 3600 грн в месяц для одного человека в течение трех месяцев.

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