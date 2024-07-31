Регистрация брака 2024: как подать заявление и какие документы понадобятся
Свадьба — важное и радостное событие в жизни каждого человека. Влюбленным хочется как можно быстрее решить вопрос с регистрацией брака и окунуться в совместную семейную жизнь.
Как зарегистрировать брак в Украине в 2024 году и какие документы понадобятся — узнавали Факты ICTV.
Как зарегистрировать брак
Чтобы это сделать, нужно подать соответствующее заявление в один из отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).
При подаче заявления женщина и мужчина должны предъявить паспорта. На период военного положения брак можно зарегистрировать в тот же день, подав заявление в любой отдел ЗАГСа.
В условиях военного положения брак может быть заключен с военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения без его присутствия.
Как подать заявление через Дію
Подать заявление в ЗАГС можно онлайн через портал Дія. Весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие электронную подпись.
Чтобы подать заявление о браке в Дії, вам необходимо:
- Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья.
- Выбрать услугу Заявление о браке.
- Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
- Оплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете на портале, перейти по ссылке с почты и подписать заявление электронной подписью.
И готово, заявление о браке подано! Выбранный вами ЗАГС пришлет результат рассмотрения заявления и детали относительно церемонии на ваш мейл.
Сколько стоит зарегистрировать брак в 2024 году
Сумма, которую нужно оплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 грн до 1649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака.
- Стоимость регистрации брака в будни составляет 2505 грн, по выходным и праздникам — 3730 грн;
- Стоимость церемонии регистрации брака ориентировочно составляет 1200 грн;
- Стоимость услуги сервиса Готово Брак за сутки составляет от 10 000 до 25 000 грн;
- Стоимость музыкального сопровождения – 300 грн (живая музыка), 100 грн (обычная музыка);
- Стоимость полного обряда церемонии бракосочетания — от 300 грн;
- Стоимость бронирования даты и времени проведения регистрации брака – ориентировочно 600 грн (по желанию).
Необходимые документы
Чтобы зарегистрировать брак нужно предоставить:
- заявление о регистрации брака (в условиях военного положения заявление от военнослужащего, полицейского, работника учреждения здравоохранения о регистрации брака без всех остальных документов может подаваться непосредственно его командиру;
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это не первый брак);
- документ, подтверждающий причину сокращения срока государственной регистрации брака (в случае нарушения субъектом обращения вопроса государственной регистрации брака до истечения месячного срока);
- паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца, лица без гражданства и вид на постоянное или временное проживание или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины;
- решение суда о предоставлении права на брак (если лицам 16-17 лет);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты государственной пошлины (во время военного положения не подается, поскольку сбор не взимается).
Регистрация брака в условиях войны
Как уже отмечалось выше, регистрация брака, если один из брачующихся является военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения может проводиться ЗАГС без личного присутствия жениха или невесты.
В таком случае заявление жениха или невесты подается командиру, который удостоверяет подлинность подписи на заявлении и обеспечивает его передачу в ЗАГС.
Заявление о государственной регистрации брака должно содержать информацию об обоих партнерах: ФИО, дату рождения, гражданство.
Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется командиром военнослужащего, и скрепляется печатью органа или воинского формирования.
Кстати, в условиях войны, брак может заключаться без присутствия обоих партнеров при помощи видеосвязи.