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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Как проводят перерасчет пенсии работающих пенсионеров в 2024 году

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Фото: Getty Images

Порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам определен:

Работающим пенсионерам перерасчет выплат осуществляется после увольнения. При пересчете учитывается актуальный прожиточный минимум и данные о стаже.

Какой размер пенсии у работающих пенсионеров в 2024 году и от чего зависит сумма выплаты – читайте в материале Фактов ICTV.

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Базовая формула расчета пенсий в Украине

Базово величина пенсии определяется умножением трех показателей:

  • среднемесячной зарплаты за три предыдущих года;
  • коэффициента, определенного на основании зарплаты пенсионера и ее соотношения со средним значением заработной платы по Украине;
  • коэффициента стажа.

Разумеется, при определении каждой составляющей существуют свои тонкости. Но тем не менее, эта формула является основой расчета пенсионных выплат как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Как различается расчет пенсий работающих и неработающих пенсионеров

Различается расчет пенсий в этих случаях в другом. У ряда пенсионеров размер минимальной пенсии, как и надбавки за сверхнормативный стаж, зависит от значения прожиточного минимума.

Если прожиточный минимум увеличивается, с ним и растет пенсия неработающих украинцев. А вот тем, кто продолжает работать на пенсии, такой перерасчет не делают.

Если же работающий пенсионер увольняется, тогда производится перерасчет выплат на основании актуального прожиточного минимума.

Размер пенсии работающих пенсионеров в 2024 году

Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам прошел в апреле 2023 года. Он коснулся тех, кто получил еще не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли у 401 тыс. украинцев в среднем на 221,74 грн.

С 1 апреля 2024 года также состоялся перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии были автоматически пересчитаны пенсионерам, которые:

  • после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа;
  • отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Если по состоянию на 1 марта 2024 года пенсионер имел не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии осуществляется с учетом страхового стажа.

При этом пенсия исчисляется из того заработка, с учетом которого начислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете, или учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. При этом показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не изменяется.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2024 года пенсионером приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии осуществляется не ранее, чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. При этом заработная плата для исчисления пенсии не изменяется.

Работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.

В 2024 году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества. На 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров.

Размер увеличения пенсионных выплат определяется для каждого пенсионера индивидуально (в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы). По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на апрель 2024 средний размер пенсий у работающих пенсионеров составил 6 094,28 грн.

Выплата повышенных пенсий началась в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май).

Посмотреть результат перерасчета пенсии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Источник: Пенсионный фонд, Правительственный портал
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