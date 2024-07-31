Какую социальную помощь могут получить лица с инвалидностью II группы в 2024 году

В Украине каждое лицо с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Размер выплат и перечень льгот зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу.

Какую социальную помощь получают лица с инвалидностью II группы В Украине в 2024 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Лица с инвалидностью II группы: какую социальную помощь получают 2024

Лица с инвалидностью II группы обычно имеют значительные ограничения жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе или помощи. Также люди, которым установлены II группы инвалидности, могут самостоятельно передвигаются, способны учиться, работать, ориентироваться и общаться.

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Люди, имеющие инвалидность II группы, получают соответствующие пенсии по инвалидности. В 2024 году их размер зависит от группы инвалидности:

лица и группы и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, получают 100% размера пенсии по возрасту;

лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;

— 90% пенсии по возрасту; лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Точная сумма, которую получают люди с инвалидностью II группы, зависит от того, какой у них стаж и зарплата. То есть сумма высчитывается индивидуально.

В то же время минимальный размер пенсионных выплат людям с инвалидностью в 2023 году:

для I группы — 2 760 грн;

для лиц, которые не работают и имеют II-III группы, — 2 520 грн;

для лиц, работающих и имеющих II-III группы, — 2 093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии страхового стажа.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью 2024: размер

Также в 2024 году лицам с инвалидностью предусмотрена государственная социальная помощь.

Размер помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы А с надбавкой на уход — 8 044,7 грн;

лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б с надбавкой на уход — 4 722 грн;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 2 361 грн;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 659,55 грн;

лицам с инвалидностью с детства III группы — 2 361 грн;

одиноким лицам с инвалидностью с детства III группы, которые по заключению МСЭК нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 187,35 грн;

на детей с инвалидностью до 18 лет — 2 361 грн;

на детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход — 2 934,2 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход — 6 778,7 грн;

на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход — 3 250,7 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход — 8 044,7 грн;

на детей с инвалидностью до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой — 2 479,05 грн;

на детей с инвалидностью до 6 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой с надбавкой на уход — 3 760,55 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой до 6 лет с надбавкой на уход — 7 605,05 грн;

на детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой на уход — 4 077,05 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой на уход — 8 871,05 грн.

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