Сирень в Киеве: когда и где можно полюбоваться сезонным цветением

Сирень — один из главных символов весны, появления которого ежегодно ждут жители и гости украинской столицы. Цветение ее ароматных кустов превращает киевские улицы и парки в природные фотозоны.

Факты ICTV узнавали, где в этом году можно сделать фотосессию на фоне цветущей сирени.

Когда цветет сирень в Киеве 2025

Традиционно сирень в Киеве расцветает в конце апреля — начале мая, в зависимости от погодных условий. Однако последние годы демонстрируют тенденцию к раннему расцвету. Например, в 2024 году сиреневый сезон начался уже с середины апреля, что связано с необычно теплой весной.

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Еще более необычный случай зафиксировали в начале 2025 года. В январе киевляне заметили расцветшую ветку сирени на Позняках в Дарницком районе. Фото необычного явления быстро разлетелось по соцсетям.

Причиной такого феномена стали стабильно теплые дни: в Киеве средняя температура в начале января держалась в пределах плюсовых значений, что и вызвало преждевременное цветение некоторых растений.

После нетипично теплой зимы весна тоже преподнесла сюрпризы в виде теплого марта и резкого похолодания с метелями в апреле. Впрочем, надеемся, это не повлияет на сиреневый цвет, который является настоящим украшением столицы.

Где в Киеве искать сирень: актуальные локации

Сирень высажена во многих киевских парках, скверах и на бульварах — более 60 локаций по всем районам города. Вот несколько подсказок для тех, кто планирует фотосессию.

Голосеевский район: парк имени Максима Рыльского, сквер Мира, аллея Студенческая, сквер Героев Небесной Сотни;

парк имени Максима Рыльского, сквер Мира, аллея Студенческая, сквер Героев Небесной Сотни; Дарницкий район: парк Позняки, парк Партизанской славы, сквер на улице Александра Кошица;

парк Позняки, парк Партизанской славы, сквер на улице Александра Кошица; Деснянский район: парк Молодежный, парк Муромец, парк Деснянский, парк имени Романа Шухевича, парк вдоль проспекта Красной Калины, парк Киото;

парк Молодежный, парк Муромец, парк Деснянский, парк имени Романа Шухевича, парк вдоль проспекта Красной Калины, парк Киото; Днепровский район: парк Победа, бульвар Амвросия Бучмы, бульвар вдоль улицы Ивана Миколайчука, сквер на улице Сулеймана Стальского, парк Аврора, проспект Романа Шухевича, парк за кинотеатром Днепр, Гидропарк, парк за Домом культуры ДВРЗ, улица Гната Хоткевича, улица Краковская, улица Юрия Поправки, улица Гетмана Павла Полуботка, парк на Русановской набережной, бульвар Верховной Рады;

парк Победа, бульвар Амвросия Бучмы, бульвар вдоль улицы Ивана Миколайчука, сквер на улице Сулеймана Стальского, парк Аврора, проспект Романа Шухевича, парк за кинотеатром Днепр, Гидропарк, парк за Домом культуры ДВРЗ, улица Гната Хоткевича, улица Краковская, улица Юрия Поправки, улица Гетмана Павла Полуботка, парк на Русановской набережной, бульвар Верховной Рады; Оболонский район: парк возле Иорданского озера;

парк возле Иорданского озера; Печерский район: Наводницкий парк;

Наводницкий парк; Подольский район: Куреневский парк;

Куреневский парк; Святошинский район: сквер на улице Чернобыльской, 3, сквер имени Василия Стуса, парк Юность, улица Жмеринская, развязка на улице Героев Космоса;

сквер на улице Чернобыльской, 3, сквер имени Василия Стуса, парк Юность, улица Жмеринская, развязка на улице Героев Космоса; Соломенский район: парк Отрадный, Соломенский ландшафтный парк, парк Орлятко, парк Защитников Украины, парк имени Николая Зерова, сквер на улице Сергея Берегового, сквер возле памятника Константину Ушинскому;

парк Отрадный, Соломенский ландшафтный парк, парк Орлятко, парк Защитников Украины, парк имени Николая Зерова, сквер на улице Сергея Берегового, сквер возле памятника Константину Ушинскому; Шевченковский район: парк Нивки, парк возле станции метро Дорогожичи, мемориал Бабий Яр, парк Владимирская горка, парк имени Тараса Шевченко, сквер возле памятника Борису Патону, Пейзажная аллея, проспект Берестейский, парк Веселка, сквер имени Ивана Гонты.

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