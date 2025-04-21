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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

До 700 грн на оплату коммуналки ежемесячно: кто может рассчитывать на пособие

допомога на оплату комуналки
Фото: Pixabay

В Днепре введена выплата денежной помощи для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта финансовая поддержка предусмотрена для отдельных категорий семей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента социальной политики Днепровского горсовета.

Кто может рассчитывать на пособие

Как сообщили в Департаменте, речь идет о:

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  • семьях, где воспитываются дети с инвалидностью;
  • людях с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
  • лицах с инвалидностью II группы, имеющих такой статус с детства.

Как получить пособие

Ежемесячное пособие предоставляется на каждого члена семьи с инвалидностью и зависит от сезона: в период с апреля по октябрь ее размер составляет 500 гривен, а с ноября по март — уже 700 гривен.

Оформлять помощь нужно каждый год в январе. Для этого следует обратиться в управление соцзащиты населения, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов:

  • копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
  • справку о составе семьи;
  • медицинские заключения или справку МСЭК;
  • лицевой счет на оплату ЖКУ.

Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики, отметили в департаменте.

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Источник: Департамент социальной политики

виплати, Днепр, Комунальні платежі
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