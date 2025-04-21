До 700 грн на оплату коммуналки ежемесячно: кто может рассчитывать на пособие

В Днепре введена выплата денежной помощи для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта финансовая поддержка предусмотрена для отдельных категорий семей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента социальной политики Днепровского горсовета.

Кто может рассчитывать на пособие

Как сообщили в Департаменте, речь идет о:

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семьях, где воспитываются дети с инвалидностью;

людях с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);

лицах с инвалидностью II группы, имеющих такой статус с детства.

Как получить пособие

Ежемесячное пособие предоставляется на каждого члена семьи с инвалидностью и зависит от сезона: в период с апреля по октябрь ее размер составляет 500 гривен, а с ноября по март — уже 700 гривен.

Оформлять помощь нужно каждый год в январе. Для этого следует обратиться в управление соцзащиты населения, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов:

копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справку о составе семьи;

медицинские заключения или справку МСЭК;

лицевой счет на оплату ЖКУ.

Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики, отметили в департаменте.

Источник: Департамент социальной политики

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