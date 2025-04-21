До 700 грн на оплату коммуналки ежемесячно: кто может рассчитывать на пособие
В Днепре введена выплата денежной помощи для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта финансовая поддержка предусмотрена для отдельных категорий семей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента социальной политики Днепровского горсовета.
Кто может рассчитывать на пособие
Как сообщили в Департаменте, речь идет о:
- семьях, где воспитываются дети с инвалидностью;
- людях с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
- лицах с инвалидностью II группы, имеющих такой статус с детства.
Как получить пособие
Ежемесячное пособие предоставляется на каждого члена семьи с инвалидностью и зависит от сезона: в период с апреля по октябрь ее размер составляет 500 гривен, а с ноября по март — уже 700 гривен.
Оформлять помощь нужно каждый год в январе. Для этого следует обратиться в управление соцзащиты населения, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов:
- копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
- справку о составе семьи;
- медицинские заключения или справку МСЭК;
- лицевой счет на оплату ЖКУ.
Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики, отметили в департаменте.
Источник: Департамент социальной политики