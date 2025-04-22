Можно ли ездить на зимней резине круглый год и будет ли за это наказание

Несмотря на то, что ″переобувание″ автомобиля со сменой сезона — необходимая процедура, езда на зимних шинах в течение всего года — распространенная практика среди водителей. Однако эксперты и специалисты по безопасности дорожного движения не рекомендуют этого делать.

Почему запрещено ездить на зимней резине летом и чем это грозит — читайте в материале Фактов ICTV.

Запрещено ли ездить на зимней резине круглый год

С правовой точки зрения езда на зимних шинах летом не запрещена. На сегодня в Украине нет законодательного запрета на использование зимних шин в летний период.

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Однако на данный момент рассматривается законопроект № 11029, который предусматривает штраф в размере 1 700 грн за использование шин, не соответствующих сезону.

Почему нельзя ездить на зимней резине в летний период

Эксперты не рекомендуют использовать зимнюю резину в летний период из-за ее физических свойств.

Дело в том, что зимние шины созданы для эксплуатации в холодных погодных условиях. Они более мягкие, имеют более глубокий рисунок протектора и специальный состав. Такая резина хорошо работает при низких температурах и призвана обеспечить сцепление на снегу, льду и т. д. Но летом эти преимущества могут превратиться в недостатки.

Использование зимних шин летом может иметь ряд негативных последствий:

Ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути — мягкая структура зимних шин при высоких температурах приводит к снижению сцепления с дорогой, что увеличивает тормозной путь.

Быстрый износ протектора — зимние шины быстро изнашиваются на горячем асфальте, что сокращает их срок службы.

Повышенный расход топлива — из-за большего сопротивления качению зимних шин в летний период увеличивается расход топлива.

Снижение эффективности электронных систем безопасности — современные автомобили оснащены системами безопасности, которые могут работать некорректно из-за измененных характеристик сцепления зимних шин в летний период.

Хотя законодательство Украины пока не запрещает использование зимних шин в летний период, это несет значительные риски для безопасности дорожного движения и может привести к дополнительным финансовым затратам.

Рекомендуется менять шины в соответствии с сезоном, чтобы обеспечить оптимальную управляемость, безопасность и экономичность вашего автомобиля.

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