Рынок труда: какие профессии в Украине сегодня наиболее востребованы

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк сообщила, что наиболее востребованными в Украине являются рабочие профессии. Работодатели ищут водителей, строителей, сварщиков и готовы переобучать персонал.

— Ситуация остается неизменной. У нас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях, — рассказала эксперт.

Опрос работодателей

Юлия Жовтяк сообщила, что по результатам большого опроса 55 тыс. работодателей, у которых работают 4,5 млн человек, среди самых востребованных профессий были названы водители, трактористы, строители, энергетики, всё, что связано с электрогазосваркой, токари, швеи.

То есть речь идет именно о профессионально-технических направлениях. Поэтому, как отметила директор Госцентра, следует максимально популяризировать профессионально-техническое образование.

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По словам Юлии Жовтяк, у каждого предприятия есть свой технологический процесс, и даже если у человека есть образование, навыки, ему, возможно, необходимо определенное время проработать на предприятии и индивидуально ознакомиться с технологией, которая там есть.

— Поэтому работодатели готовы обучать, а мы, как государственная служба, имеем в портфеле наших услуг программы, которые можем предоставить для переобучения людей, — сказала Жовтяк.

Трудоустройство людей с инвалидностью

Жовтяк рассказала, как часто в центры занятости обращаются люди с инвалидностью, ветераны.

— Не могу сказать, что сейчас увеличилось количество, они обращаются, но на учете людей с инвалидностью немного, — сказала директор Госцентра занятости.

Жовтяк напомнила, что есть программа по обустройству рабочего места для людей с инвалидностью.

Если работодатель берет на работу человека I, II групп инвалидности и обустраивает рабочее место для него — специализированную мебель, турникеты, пандусы и т.д., Госслужба занятости компенсирует 120 тыс. грн, если у человека I группа, и 80 тыс. грн, если II группа инвалидности.

Также под эту программу подпадают ветераны, которые демобилизуются и возвращаются на закрепленное рабочее место, если получили инвалидность, добавила Юлия Жовтяк.

Источник : УНН

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