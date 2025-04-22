Замена техпаспорта в Дії: как будет работать онлайн-услуга

В приложении Дія появится новая услуга — замена техпаспорта на авто. В случае потери или повреждения документа, изменения персональных данных или номерного знака не нужно будет ехать в сервисный центр МВД и ждать в очереди — все можно будет оформить онлайн.

Прежде чем сервис заработает для всех, команда разработчиков проводит бета-тестирование и приглашает пользователей присоединиться, чтобы проверить, как работает новый функционал.

Как стать участником бета-тестирования в Дії

Участие в тестировании могут принять совершеннолетние владельцы авто, которые имеют свидетельство о регистрации транспортного средства в Дії, налоговый номер (РНУКНП), а также биометрический документ — ID-карту или загранпаспорт, загруженный в приложение.

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Чтобы присоединиться к бета-тестированию, необходимо заполнить короткую форму на портале Дія. Предполагается, что получить новый документ можно будет с доставкой в ближайшее отделение Укрпочты.

Напомним, уже сейчас в Дії доступны несколько важных сервисов для водителей. В частности, в приложении можно проверить и оплатить штрафы за нарушение ПДД, воспользоваться функцией шеринг авто, заменить водительское удостоверение или продать транспортное средство онлайн.

Ранее Факты ICTV узнавали, как осуществляется замена водительского удостоверения через приложение и сколько времени это занимает.

Источник : Дія

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