Вместо фронта — ремонт квартиры: в Одесской области разоблачили командира воинской части

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Одесской области, который использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд.

Отправлял ремонтировать квартиру

Установлено, что в декабре 2024 года чиновник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск.

В течение четырех месяцев — с декабря 2024 по апрель 2025 года — бойцы клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное.

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Причем военнослужащие получали боевые выплаты, тогда как их побратимы выполняли боевые задачи на передовой.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на более чем 500 тысяч гривен.

Работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где проходил ремонт.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным служебным лицом служебных полномочий в условиях военного положения. Это предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Источник: Государственное бюро расследований

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