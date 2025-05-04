Лечение за рубежом: какие выплаты получают раненые украинские военные

Эксперты рассказали о выплатах, которые будут начисляться военным, если они будут лечиться после ранения как в Украине, так и за границей.

— Военнослужащие, находящиеся в медицинских учреждениях или в отпуске для лечения, должны получать свое денежное довольствие не дольше 12 месяцев подряд, — пишет издание Армия Inform.

Это условие касается и тех защитников, которые лечатся не в Украине, а за границей.

Основания для выплат

Отмечается, что после первых четырех месяцев военнослужащие обязаны получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). После этого денежное довольствие им будут начисляться на основании:

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вывода военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости в длительном лечении; приказа командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях.

Если военнослужащий лечится за пределами страны, он проходит ВВК дистанционно.

— Согласно Приказу Минобороны № 402 ВВК вправе принимать постановления о продлении лечения военнослужащих во время лечения за границей — дистанционно, на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или должным образом их заверенных копий, — отмечается в сообщении.

Кому положены боевые выплаты

Если военного ранили (или получил контузию, травму, увечье) во время защиты Родины и после этого лечится, тогда ему все равно должны начислять боевые выплаты, если он:

находится на стационарном лечении (в том числе и за границей);

находится в отпуске для лечения, если получил тяжелое ранение.

Соответственно ему будут насчитывать по 100 тыс. грн в расчете на месяц пропорционально времени нахождения на лечении (в отпуске для лечения).

Как отмечается, основанием для этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так называемая форма 5. Ее должны предоставить в воинской части. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. Если такой формулировки в справке нет, то деньги, вероятнее всего, не насчитают.

Источник: Армія Inform

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