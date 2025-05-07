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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Минветеранов и robota.ua запускает новую волну исследования трудоустройства ветеранов

Исследование трудоустройства ветеранов: Минветеранов и robota.ua приглашают пройти опрос
Фото: Pixabay

Сотни тысяч украинских защитников и защитниц возвращаются к гражданской жизни. Для многих из них это непростой переход, а для общества вызов. При этом для бизнеса является шансом внести вклад в национальное восстановление.

Платформа Robota.ua совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства по делам ветеранов Украины запускает новую волну исследования, посвященную трудоустройству ветеранов и ветеранок.

Цель исследования трудоустройства ветеранов

Целью исследования является не просто собрать аналитику, а услышать голос работодателей —  их опыт, потребности, опасения и идеи.

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Главные вопросы:

  • Имеет ли ваша компания опыт работы с ветеранами?
  • Какие вызовы есть на этом пути?
  • Что могло бы помочь в создании комфортной рабочей среды для ветеранов и ветеранок?

Исследование поможет:

  • сформировать реальные решения для бизнеса и государства;
  • создать практические рекомендации для компаний;
  • построить политику, основанную на потребностях работодателей и ветеранского сообщества.

— Даже если у вас еще нет опыта в трудоустройстве ветеранов или ветеранок – ваше мнение важно. Ведь только благодаря открытому диалогу мы сможем найти эффективные инструменты адаптации и поддержки, — отмечают авторы исследования.

Участие – анонимное, а заполнение анкеты займет не более 5 минут.

Отмечается возможность вместе создать среду, где ветераны и ветеранки будут чувствовать себя уверенно, а бизнес получит надежных и мотивированных работников.

Robota.ua совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов собирает мнения работодателей, чтобы вместе создать действенные решения для интеграции защитников в рабочие коллективы.

Отмечается, что анкету могут заполнять не только работодатели, но и те, кто не имеет опыта в трудоустройстве ветеранов или ветеранок, поскольку их позиция также важна.

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