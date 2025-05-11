Стоимость обучения в вузах на контракте повысится с 38 до 50 тыс. грн в год – МОН

В Министерстве образования и науки заявили, что стоимость обучения в высших учебных заведениях уже в этом году будет достигать около 50 тыс. грн. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Стоимость обучения на контракте

По данным представителя МОН, в прошлом году стоимость обучения на контракте в среднем составила 35-38 тыс. грн в год. Однако уже в этом году ожидается, что стоимость обучения будет достигать 50 тыс. гривен. Приблизительно столько же государство тратит на обучение студентов бюджетной формы.

— Мы очень часто говорим о низких зарплатах наших учителей, но должны понимать, что зарплаты преподавателей высшей школы также низкие. А зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов, которые заходят в высшие учебные заведения, и от стоимости их обучения, — пояснил Винницкий.

Компенсация за счет грантов

По словам заместителя министра образования и науки, в ведомстве отдают себе отчет, что такая сумма может быть слишком обременительной для многих украинцев. Поэтому государство будет компенсировать часть за счет грантовой программы.

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— Если раньше контрактник самостоятельно платил за контракт, например, 38 тыс. грн, то сейчас при повышенной стоимости он будет платить 35 тыс., а еще 15-16 тыс. получит в форме гранта. В таком случае и стоимость обучения увеличивается, и государство поддерживает сильных абитуриентов, — добавил Михаил Винницкий.

Источник : Зеркало недели

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