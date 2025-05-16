ГБР выявило у бывшего налоговика элитные авто и активы на более 5 млн грн

Работники Государственного бюро расследований обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам.

— По материалам, собранным Бюро, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными, — говорится в сообщении.

Авто по заниженным ценам

Сообщается, что речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам — 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно. Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн.

— Впоследствии Audi RSQ8 было продано по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive, — говорится в материалах дела.

В Бюро также сообщили, что в настоящее время, для обеспечения иска, Высший антикоррупционный суд арестовал автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

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Источник : ГБР

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