Ветераны с инвалидностью из Киева получат помощь на переоборудование жилья

Киев будет частично компенсировать затраты на переоборудование квартир для людей с инвалидностью I и II группы – до 500 тыс. грн. На помощь могут рассчитывать ветераны с ампутацией или из числа маломобильных групп, в том числе тех, кто передвигается на колесном кресле, и чье жилье нуждается в адаптации. Об этом сообщила заместитель главы КГВА Марина Хонда.

О беспечить базовые потребности

— Речь идет о расширении дверных проемов, замене дверей, снятии порогов, обустройстве доступного санузла и т.д. Такие изменения просто необходимы, ведь без них человек не сможет комфортно передвигаться по дому и обеспечить базовые потребности, — отметила Марина Хонда.

Она добавила, что государство пока не предоставляет на это средства. Поэтому по инициативе мэра Киева Виталия Кличко разработали соответствующие изменения в городскую целевую программу “Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц Украины”.

Другие виды помощи

В КГВА напомнили, что Киев увеличил ежегодную единовременную материальную помощь для киевлян-ветеранов с инвалидностью I и II группы. Теперь выплаты составят 30 и 40 тыс. грн соответственно.

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Также столица компенсирует расходы за приобретенный автомобиль киевлянам, получившим инвалидность I или II группы из-за ампутации конечности или ее части после 24 февраля 2022 года.

Размер компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, на сегодняшний день это 545 040 грн. За первые четыре месяца 2025 года уже 13 человек воспользовались компенсацией, что составляет 100% заявок.

Дополнительно Киев частично компенсирует переоборудование автомобилей ветеранам войны с инвалидностью в размере до 100 тыс. грн.

Источник: КГВА

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