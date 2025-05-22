Помощь малообеспеченным семьям: что нужно знать с 1 июня

В 2025 году размер помощи малообеспеченным семьям в Украине вырос, несмотря на то, что прожиточный минимум, от которого зависит размер пособия, согласно принятому 19 ноября госбюджету-2025, остался на прежнем уровне.

Больше о помощи малоимущим семьям в июне 2025 года читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине

Как рассчитать размер помощи малообеспеченным семьям в Украине

Помощь малоимущим семьям назначается, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.

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Как определить прожиточный минимум для семьи?

Чтобы рассчитать прожиточный минимум для семьи, необходимо добавить прожиточные минимумы для каждого члена семьи.

Например, для семьи, состоящей из матери, отца и двоих детей в возрасте четырех и восьми лет, прожиточный минимум в 2025 году составит:

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц + прожиточный минимум для трудоспособных лиц + прожиточный минимум для детей до 6 лет + прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет

То есть 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Таким образом, сумма помощи малообеспеченной семье составит разницу между этим числом и совокупным доходом семьи.

С 1 января вступил в силу Закон О государственном бюджете Украины на 2025 году, предусматривающий повышение уровня прожиточного минимума для оказания помощи малообеспеченным семьям на 5%.

Так, согласно ст. 9, в 2025 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

для трудоспособных лиц – 60% соответствующего прожиточного минимума (ранее 55%, то есть вырос с 1 665,4 грн до 1 816,8 грн );

); для детей – 145% соответствующего прожиточного минимума (ранее 140%, то есть для детей до 6 лет вырос с 3 588,2 грн до 3 716,35 грн; с 6 до 18 лет – возрос с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн );

вырос с 3 588,2 грн до – возрос с 4 474,4 грн до ); для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100%.

В 2025 году в поддержку малообеспеченных семей планируется направить 19,7 млрд грн.

Этих расходов, отмечают в Минсоцполитики, хватит, чтобы защитить наиболее уязвимые малообеспеченные семьи.

Предыдущие изменения в назначении помощи малообеспеченным семьям

Год назад, с 1 марта 2024 года, вступили в силу отдельные изменения к Порядку назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденные постановлением Кабмина №94 26 января 2024 года.

В частности, ранее помощь малообеспеченным семьям в Украине не могла назначаться, если в семье есть трудоспособные неработающие лица или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих трех месяцев перед обращением за этой помощью.

Поэтому на помощь не могли рассчитывать семьи переселенцев, потерявшие работу из-за перемещения, и семьи вынужденных украинских мигрантов, вернувшихся после длительного пребывания за границей.

Именно поэтому правительство своим постановлением от 26 января 2024 года расширило возможности назначения помощи малоимущим семьям.

После принятых изменений помощь на шесть месяцев может быть назначена:

семьям, вернувшимся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей;

семьям ВПЛ, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Однако для стимуляции к экономически независимой и самостоятельной жизни, безработные трудоспособные члены семьи, получившей помощь, должны в течение двух месяцев после ее назначения либо трудоустроиться, либо встать на учет в центре занятости.

Больше о предоставлении помощи малоимущим семьям читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минсоцполитики, Минреинтеграции, Денис Шмыгаль

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