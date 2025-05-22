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Когда летние каникулы в Германии в 2025 году: дата начала

коли літні канікули у Німеччині
Фото: Pixabay

В Германии школьные летние каникулы начинаются в разные даты в зависимости от федеральной земли.

Сколько длятся летние каникулы в Германии и когда начинаются — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда начинаются летние каникулы в Германии

Чтобы избежать перегрузки транспортной инфраструктуры и туристических мест, а также равномерно распределить отпуска родителей, каникулы в 16 федеральных землях Германии начинаются в разные дни. Как правило, их даты адаптированы к местным потребностям каждого региона.

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Даты летних каникул в Германии 2025 года по федеральным землям:

  • Баден-Вюртемберг — 31 июля — 13 сентября;
  • Бавария — 01 августа — 15 сентября;
  • Берлин — 24 июля — 06 сентября;
  • Бранденбург — 24 июля — 06 сентября;
  • Бремен — 03 июля — 13 августа;
  • Гамбург — 24 июля — 03 сентября;
  • Гессен — 07 июля — 15 августа;
  • Мекленбург-Передняя Померания — 28 июля — 06 сентября;
  • Нижняя Саксония — 03 июля — 13 августа;
  • Северный Рейн-Вестфалия — 14 июля — 26 августа;
  • Рейнланд-Пфальц — 07 июля — 15 августа;
  • Саар — 07 июля — 14 августа;
  • Саксония — 28 июня — 08 августа;
  • Саксония-Анхальт — 28 июня — 08 августа;
  • Шлезвиг-Гольштейн — 28 июля — 06 сентября;
  • Тюрингия — 28 июня — 08 августа.

Таким образом, школьные летние каникулы в Германии раньше всего начинаются 28 июня, а завершаются позже всего 15 сентября. Продолжительность летних каникул в большинстве земель составляет примерно шесть недель.

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