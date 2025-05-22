Юлия Гайдук, редакторка ленты
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Когда летние каникулы в Германии в 2025 году: дата начала
В Германии школьные летние каникулы начинаются в разные даты в зависимости от федеральной земли.
Сколько длятся летние каникулы в Германии и когда начинаются — читайте в материале Фактов ICTV.
Когда начинаются летние каникулы в Германии
Чтобы избежать перегрузки транспортной инфраструктуры и туристических мест, а также равномерно распределить отпуска родителей, каникулы в 16 федеральных землях Германии начинаются в разные дни. Как правило, их даты адаптированы к местным потребностям каждого региона.
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Даты летних каникул в Германии 2025 года по федеральным землям:
- Баден-Вюртемберг — 31 июля — 13 сентября;
- Бавария — 01 августа — 15 сентября;
- Берлин — 24 июля — 06 сентября;
- Бранденбург — 24 июля — 06 сентября;
- Бремен — 03 июля — 13 августа;
- Гамбург — 24 июля — 03 сентября;
- Гессен — 07 июля — 15 августа;
- Мекленбург-Передняя Померания — 28 июля — 06 сентября;
- Нижняя Саксония — 03 июля — 13 августа;
- Северный Рейн-Вестфалия — 14 июля — 26 августа;
- Рейнланд-Пфальц — 07 июля — 15 августа;
- Саар — 07 июля — 14 августа;
- Саксония — 28 июня — 08 августа;
- Саксония-Анхальт — 28 июня — 08 августа;
- Шлезвиг-Гольштейн — 28 июля — 06 сентября;
- Тюрингия — 28 июня — 08 августа.
Таким образом, школьные летние каникулы в Германии раньше всего начинаются 28 июня, а завершаются позже всего 15 сентября. Продолжительность летних каникул в большинстве земель составляет примерно шесть недель.
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