Более 170 граждан РФ владели землей под Киевом: их участки вернули Украине
Служба безопасности Украины вернула в государственную собственность почти 100 га земли на Киевщине, которые принадлежали 176 гражданам РФ.
Проверка госкадастра
В результате комплексных мероприятий специалисты службы безопасности обнаружили земельные участки, которые россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.
— Согласно действующему законодательству Украины, лишь граждане нашей страны имеют право владеть сельхозземлей, в то время как иностранцы — нет, — сообщает СБУ.
Поэтому агроугодья, принадлежащие иностранцам, в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра.
Поскольку этого не было сделано соответствующими органами, Служба безопасности совместно с прокуратурой приняла меры для прекращения прав собственности граждан РФ на выявленные участки.
Сейчас конфискованные участки переданы на учет управления Госгеокадастра.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.