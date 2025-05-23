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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Более 170 граждан РФ владели землей под Киевом: их участки вернули Украине

дача, СБУ Київ, ділянки
Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины вернула в государственную собственность почти 100 га земли на Киевщине, которые принадлежали 176 гражданам РФ.

Проверка госкадастра

В результате комплексных мероприятий специалисты службы безопасности обнаружили земельные участки, которые россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

— Согласно действующему законодательству Украины, лишь граждане нашей страны имеют право владеть сельхозземлей, в то время как иностранцы — нет, — сообщает СБУ.

Поэтому агроугодья, принадлежащие иностранцам, в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра.

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Поскольку этого не было сделано соответствующими органами, Служба безопасности совместно с прокуратурой приняла меры для прекращения прав собственности граждан РФ на выявленные участки.

Сейчас конфискованные участки переданы на учет управления Госгеокадастра.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

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Источник: СБУ
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