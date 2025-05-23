Школьные летние каникулы в Польше 2025: когда начинаются и сколько длятся

Летние каникулы — самое желанное время для всех школьников.

Когда начинаются летние каникулы в Польше и сколько они длятся в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какая дата начала летних каникул в Польше в 2025 году

Согласно Постановлению Министерства национального образования Польши от 11 августа 2017 года, по организации учебного года (сборник законов за 2023 год, ст. 1211, § 2 раздел 1) учебный год у большинства школьников заканчивается 27 июня (пятница) 2025 года. Эта дата является одинаковой для всех типов государственных школ, независимо от воеводства.

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Летние каникулы в школах Польши в 2025 году стартуют с 28 июня, что приходится на субботу, а сами каникулы продолжаются до 31 августа.

Как проходят школьные летние каникулы в Польше

Ученики старших классов после 27 июня не идут на каникулы, ведь в этом месяце у них проходят экзамены (egzamin maturalny).

Младшие дети не продолжают обучение, однако в первый летний месяц в школе для них могут организовываться различные факультативные занятия. Также они посещают театры, музеи, выставки, ходят в походы и тому подобное. Программа достаточно разнообразна, ведь главная задача в школах Польши — всестороннее развитие ребенка.

В Польше продолжительность летнего отдыха школьников составляет примерно 2 месяца, то есть 65 дней.

Обучение традиционно возобновляется 1 сентября. В 2025 году 1 сентября — понедельник.

Когда начинаются летние и другие каникулы в Польше можно посмотреть в документе:

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