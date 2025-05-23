С 24 по 27 мая часть водительских онлайн-сервисов в Дії будут недоступны. Об этом сообщили сотрудники технической команды мобильного приложения.

Временно вне доступа

С субботы, 24 мая, часть водительских услуг в Дії будет временно недоступна, а именно:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто.

Причина

Как сообщили в сервисе, временная недоступность связана с проведением технических работ над двумя электронными реестрами — Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Уже в среду, 28 мая, снова сможете воспользоваться любимыми сервисами в несколько кликов.

Напомним, что через портал Дія можно заказать справку о несудимости, которая может быть необходима в разных жизненных ситуациях.

В частности, ее могут запросить: во время оформления на работу, для оформления заграничной визы, гражданства, для усыновления или установления опеки, участия в тендере, при оформлении или обновлении документов и т. д.

Однако для обновления военно-учетных документов и взятия на военный учет этот документ не требуется.

Источник: Дія

