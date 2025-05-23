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Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

Обновлено актуальную карту бомбоубежищ или укрытий Киева, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные убежища расположены по всей территории Киева.

Карта укрытий Киев

По данным интерактивной карты укрытий в Киеве, некоторые из них расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

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Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае ракетных ударов или обстрелов российской армии.

Согласно интерактивной карте укрытий в Киеве, больше всего подземных убежищ расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

бомбосховище, Война в Украине, Карта, Київ
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