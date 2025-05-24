Право, экономика, туризм: обучение на популярных специальностях подорожает

В 2025 году обучение на некоторых востребованных специальностях в учреждениях высшего образования Украины подорожает. Изменения коснутся таких направлений, как право, экономика, менеджмент, туризм и журналистика.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Обучение на популярных специальностях подорожает

Именно для этих специальностей правительство решило установить стоимость контрактной формы обучения на уровне фактической себестоимости подготовки одного бюджетного студента.

Сейчас смотрят

Винницкий пояснил, что, несмотря на устойчивый интерес абитуриентов к этим специальностям, рынок труда уже чрезмерно заполнен выпускниками по этим направлениям.

Только за 2024 год на специальность право поступило более 5 700 человек, из которых только 738 получили место по государственному заказу. Остальные — учились по контракту.

— Мы всем коммуницируем: рынок труда в этих специальностях переполнен. Если хотите — учитесь, но это будет дорого, — подчеркнул Винницкий.

Впервые для 16 самых популярных профессиональных направлений — права, экономики, менеджмента, туризма и журналистики — вводится индикативная себестоимость. Это означает, что контрактная стоимость обучения будет равна той сумме, которую государство тратит на подготовку одного студента на бюджете.

Такое нововведение имеет целью исправить ситуацию, когда студенты с более низкими баллами попадают на контракт и, фактически, получают косвенную финансовую поддержку со стороны государства.

Востребованные специальности будут доступны

Зато специальности, в которых рынок труда испытывает потребность, остаются более доступными.

Например, по направлению агрономия годовая стоимость обучения по контракту составляет около 30-35 тыс. грн, в то время как государство выделяет до 60 тыс. грн на одного студента по той же специальности.

— Это шанс, что кто-то, кто хотел быть экономистом, выберет агрономию — дешевле и больше шансов работать по специальности, — отметил Винницкий.

Напомним, вступительная кампания в этом году начнется 1 июля. Абитуриенты бакалавриата будут подавать результаты НМТ, где проходной балл должен быть не менее 100.

Для магистратуры — обязательными остаются ЕВИ и ЕФВВ. Прием заявлений на бюджет продлится до 1 августа, результаты будут обнародованы 6 августа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.