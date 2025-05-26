Корректировал удары по Николаевщине: СБУ задержала информатора спецслужб РФ

Служба безопасности Украины задержала корректировщика воздушных атак РФ по Николаевской области. По материалам дела, фигурантом оказался 57-летний местный житель, бывший работник мебельной фабрики.

— Основной задачей агента был поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения украинских защитников, а также разведка локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники, — говорится в сообщении.

Под видом бытовых поездок

Чтобы собрать эту информацию, фигурант объезжал местность якобы по бытовым делам.

Собранные данные он посылал в чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом Лохматый), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ и военную разведку РФ. Затем Лебедев пересылал эту информацию своим кураторам.

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В СБУ напомнили, что с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 30 участников информаторов Лохматого. Большинство из них уже получили тюремные сроки.

До 12 лет лишения свободы

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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