Социолог рассказал, чем украинцы готовы пожертвовать ради наступления мира

Директор Социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович рассказал, чем украинцы готовы пожертвовать ради окончания войны и что подразумевают под словом “победа”.

Развалить Россию и сжечь Кремль

— Все украинцы понимают, что такое победа — это возвращение всех оккупированных территорий, развал России и уничтожение Кремля. Это наказание и репарации. Это воевать, развалить Россию и сжечь Кремль, — сказал эксперт.

Социолог подчеркнул, что у украинцев есть стремление к справедливости, поскольку у них не просто забрали территории, а убивали и издевались над людьми.

— Мы получили много травм, физических и моральных. Поэтому наказание преступника точно должно быть, — отметил социолог.

Жертвы ради мира

Кроме того, Антипович сказал, что социологи понимают, чем готов украинец пожертвовать для того, чтобы закончилась война.

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— Наверное, брендом НАТО, потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинец скорее готов пожертвовать, — высказал мнение социолог.

А вот европейским будущим, то есть вступлением в Евросоюз, украинцы пожертвовать не готовы, добавил Антипович.

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