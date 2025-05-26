У Дії появится ИИ-ассистент: как это поможет украинцам

же в июне на портале государственных услуг появится новый функционал — ассистент на основе искусственного интеллекта.

Об этом в эфире телемарафона Единые Новости рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Быстро и просто: как будет работать ИИ

Украинцы смогут получать справки, информацию об услугах или совет быстрее, проще и без очередей — просто описав ситуацию, которая их интересует.

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Например, если родился ребенок, помощник сразу посоветует, как оформить свидетельство о рождении или другой документ, получить пакет малыша или выплаты.

По словам Федорова, это будет доступно уже с июня, впоследствии функционал расширят.

В будущем цифровой помощник сможет находить ближайший ЦПАУ, общаться голосом, отправлять справки автоматически, работать круглосуточно, 24/7, без праздников и выходных.

Кстати, сейчас ИИ тестируют не только для помощи людям, но и для аналитики внутри правительственных команд.

Алгоритм обрабатывает запросы граждан, формирует аналитические справки, добавляет задачи в календарь или рабочий план.

Кроме того, по словам Федорова, ИИ также активно используют военные — для разведки, анализа спутниковых снимков, прогнозирования угроз.

Это еще один пример того, как технологии помогают Украине держаться и побеждать на всех фронтах — и реальном, и цифровом.

Источник: Єдині новини

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