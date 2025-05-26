У Дії появится ИИ-ассистент: как это поможет украинцам
же в июне на портале государственных услуг появится новый функционал — ассистент на основе искусственного интеллекта.
Об этом в эфире телемарафона Единые Новости рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
Быстро и просто: как будет работать ИИ
Украинцы смогут получать справки, информацию об услугах или совет быстрее, проще и без очередей — просто описав ситуацию, которая их интересует.
Например, если родился ребенок, помощник сразу посоветует, как оформить свидетельство о рождении или другой документ, получить пакет малыша или выплаты.
По словам Федорова, это будет доступно уже с июня, впоследствии функционал расширят.
В будущем цифровой помощник сможет находить ближайший ЦПАУ, общаться голосом, отправлять справки автоматически, работать круглосуточно, 24/7, без праздников и выходных.
Кстати, сейчас ИИ тестируют не только для помощи людям, но и для аналитики внутри правительственных команд.
Алгоритм обрабатывает запросы граждан, формирует аналитические справки, добавляет задачи в календарь или рабочий план.
Кроме того, по словам Федорова, ИИ также активно используют военные — для разведки, анализа спутниковых снимков, прогнозирования угроз.
Это еще один пример того, как технологии помогают Украине держаться и побеждать на всех фронтах — и реальном, и цифровом.
Источник: Єдині новини